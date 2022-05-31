На перекрестках в Волгограде появятся белые человечки и лунные стрелочки

В Волгограде 113 перекрестков оборудуют дополнительными информационными секциями на светофорах. Как сообщает со ссылкой на пресс-службу мэрии ИА "Высота 102", водителям придется привыкать к белым человечкам и лунным стрелочкам.

– На городских светофорах стартовали работы по монтажу дополнительных информационных секций в виде пешехода и стрелки бело-лунного цвета, – сообщили в городской администрации 31 мая. – Общей сложностью в этом году дополнительный сигнал светофора появится на 113 перекрестках Волгограда. В настоящее время работы ведутся на светофорных объектах Тракторозводского района.

Бело-лунные секции будут предупреждать водителей о наличии за поворотом пешеходного перехода.

– Сигнал напомнит о необходимости предоставить преимущество пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть, – уточняют в мэрии.

Новые секции устанавливаются на уже действующих светофорах. Всего в Волгограде появится порядка 500 подобных информационных устройств.

Фото и видео: телеграм-канал Администрации Волгограда/ t.me/volgadmin