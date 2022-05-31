Волгоградский противочумный институт закупает тесты для выявления холеры

Общество 31.05.2022 12:46
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31.05.2022 12:46
Волгоградский противочумный институт объявил закупку диагностических наборов реагентов для плановых исследований по мониторингу холерного вибриона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на приобретение десяти наборов планируется потратить около 46 тысяч рублей.
Наборы реагентов представляют собой системы индикаторные бумажные для идентификации микроорганизмов. Два набора позволят обеспечить не менее 100 анализов, подчеркивается в технической документации.
Напомним, ранее главный санитарный врач России Анна Попова рекомендовала регионам усилить меры профилактики для предотвращения завоза и распространения холеры в связи с «сохраняющейся угрозой». На прошлой неделе в Волгоградском аэропорту проводились тренировочные учения с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия в связи с обнаружением в воздушной гавани Волгограда «зараженного» холерой пассажира.
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