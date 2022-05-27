



В центре Волгограда некогда зеленый бульвар гибнет без хозяйской заботы чиновников и коммунальных служб. Деревья и кустарники на 7-й Гвардейской либо превратились в сухостой, либо выкорчёвываются коммунальными службами. Добавляет мрачных красок картине разбросанный горожанами мусор и разбитый машинами тротуар.

Как выяснил корреспондент ИА «Высота 102», одних горожан это не сильно волнует, и они спешат по делам, не обращая внимания на мусор и разруху. Другие категорически не готовы мириться с гибелью бульварной зоны.





– Мы этот парк сажали, когда еще в школе учились, – вспоминает один из местных жителей. – И нам учительница говорила, что когда мы вырастем, то будем приходить со своими детьми и внуками в этот шикарный парк. И вот имеем, что имеем в итоге. Непонятно парк это, торговая точка или стоянка. Мне хочется видеть нормальный цивилизованный сквер с дорожками, лавочками и урнами.

Больше всего местных жителей волнует состояние деревьев вдоль дороги. Как отмечают волгоградцы, когда-то растительность спасала их прежде всего от дорожной пыли. Но за долгое время растительность заметно поредела – в большинстве деревья и кусты погибли без полива. Проложенный в советские годы поливочный водовод здесь давно уже выдран с корнем, а там, где он пролегал, сегодня паркуют машины.





– Просто отвратительно. Здесь, во-первых, защитная зона для домов от дороги. Поэтому здесь должны быть деревья. Они когда-то были, но вы видите, что здесь происходит – машины ездят, грязища, вонища, пни. Причем, пилят хорошие, а рядом сухие они оставляют. Кто-то же должен отвечать за это, – возмущается волгоградка.

В запустении бульвара многие волгоградцы обвиняют чиновников. По их мнению, именно они обещают жителям города привести в порядок городское пространство, но с годами ничего не меняется.

– Это пародия на парк. На остановке "Возрождение" такая же песня: в том году сказали, что будут делать, но все это отложено. Хочу видеть лавочки, тротуарчик, где люди ходят. Вот и все, много нам не надо, – выражает свое мнение горожанин в то время как у него за спиной медленно крадется машина. Еще одна беда 7-й Гвардейской – небывалое количество автохамов. На зеленой зоне паркуются в основном грузовики, подъезжающие к магазинам, и легковушки уличных торговцев. Последние, к слову, облюбовали кусты в качестве общественного туалета.





Молодые мамы также жалуются на запустение бульвара. Женщинам с детскими колясками для комфортных прогулок особенно не хватает зелени, ровных дорожек и скамеек.

– Мне бы хотелось, чтобы асфальтированная дорожка имелась для того, чтобы было удобно кататься с ребенком. А сейчас мне это неудобно, – говорит волгоградка.

В администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос сообщили, что на бульваре все же планируется ряд работ. Пни, напоминающие о деревьях, загубленных златкой и коммунальщиками, будут выкорчевывать. Для существующих насаждений обещают смонтировать поливочный водовод, а также застелить зеленую зону газоном. Когда благоустройство придет на бульвар, в мэрии оперативно не сообщили. Как только редакция получит официальный ответ, он будет опубликован.