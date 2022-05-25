Цифровой комфорт: более полутора тысяч волгоградцев выбрали умные домофоны от «Ростелекома»

Телеком 25.05.2022 12:40 Новости компаний
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25.05.2022 12:40 Новости компаний
«Ростелеком» подключил «Умный домофон» более полутора тысяче волгоградцев, обеспечив повышенный уровень их безопасности. До конца года национальный провайдер планирует установить сервис в восьмистах подъездах во всех районах Волгограда.
Сервис «Умный домофон» — это одно из решений цифровой экосистемы «Ростелеком Ключ». Оно комплексно обеспечивает контроль доступа в жилое помещение, распознает посетителей по ключу или временному коду, ведет видеофиксацию событий. Сервис способен открывать дверь подъезда удаленно, с помощью мобильного приложения. Архив видеозаписей с камеры домофона в зависимости от желания жильцов может храниться от 3 до 60 дней и доступен к просмотру в личном кабинете. Для гостей или, к примеру, курьеров, медицинских или социальных работников жильцы могут генерировать одноразовые цифровые ключи с доступом в течение 24 часов.
— Цифровой сервис “Умный домофон” и инфраструктура “Ростелекома” обеспечивают жильцам безопасность и комфорт. Наша компания имеет большой опыт организации связи и видеонаблюдения при проведении выборов, единого госэкзамена. Сегодня вопросы безопасности вызывают повышенное внимание, и поэтому мы видим большие перспективы развития этого цифрового решения в Волгограде и других городах Волгоградской области, — отметил Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Видеокамера домофона охватывает не только вход в подъезд, но и придомовую территорию и ведет круглосуточную запись. Устройство на входе имеет кнопку SOS, с помощью которой любой посетитель может вызвать экстренные службы. Работа кнопки синхронизирована с региональной системой «112».
— Для нашей семьи наличие такого продвинутого домофона стало просто спасением. Теперь мы точно знаем, во сколько наш сын-первоклассник пришел со школы домой. На смартфон приходит оповещение о том, что он открыл дверь подъезда. И вообще мы с женой спокойны: входная дверь под контролем, и сын никому ее не откроет без нашего ведома, — поделился Андрей Мамонтов, житель Центрального района Волгограда.
Сервис «Умный домофон» входит в экосистему цифровых решений «Ростелеком Ключ», включающий также решение для комплексного видеонаблюдения с видеоаналитикой, умные шлагбаумы, счетчики и интегрированную систему управления доступом.
Узнать о сервисах и услугах «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте и по телефону 8 800 100 0 800.
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