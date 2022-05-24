В Волжском неделю разыскивают 16-летнюю школьницу

В Волжском Волгоградской области разыскивают 16-летнюю школьницу. Виолетта Маныкина ушла из дома 18 мая и до сих пор не вернулась. Как стало известно ИА «Высота 102», подросток уже не в первый раз уходит из дома.

— На вид пропавшей 16-17 лет, рост 151 сантиметр, волос темно-русый длинный, по телосложению средней полноты. На момент исчезновения была одета в синюю рубашку, джинсовую куртку, джинсы, кроссовки черного цвета, при себе имела желтую женскую сумку, — сообщили информагентству в пресс-службе УМВД по городу Волжскому.

Если вы обладает информацией, способной помочь розыску несовершеннолетней — просьба сообщить по в дежурную часть УМВД по городу Волжскому по номеру 8 (8443) 41-56-56 или по телефону 02.

Заявление в полицию подала бабушка подростка. Женщина является опекуном школьницы. Известно, что несовершеннолетнюю несколько раз замечали в городе. Некоторое время после ухода из дома девочка жила у своих друзей.

Фото: Жесть Волжский / vk.com

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