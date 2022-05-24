Общество

Прокуратура отмечает выставкой в Волгограде три красивых юбилея

Общество 24.05.2022 20:08
0
24.05.2022 20:08



Выставка к 300-летию российской прокуратуры, 100-летию со дня образования советской прокуратуры и 100-летнему юбилею прокуратуры региона открылась сегодня в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, экспозиция развернута в областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького.



На ней представлены документы и фотографии, знакомящие широкий круг общественности с условиями и результатами работы надзорного ведомства с момента его создания до современности. Книжная экспозиция содержит издания, связанные с деятельностью органов прокуратуры, а также литературные произведения сотрудников и ветеранов прокуратуры.
В церемонии открытия приняли участие заместитель прокурора Волгоградской области Александр Чубыкин, Волгоградский транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры Александр Наливайко, работники и ветераны прокуратуры области, директор Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького Светлана Сафронова, директор института права ВолГУ Илья Дикарев и другие приглашенные лица.



После открытии выставки состоялось награждение победителей областного конкурса творческих работ «Прокуратура России: три века на страже Закона», участие в которой приняли школьники, студенты и курсанты.
В прокуратуре отметили, что открытие выставки прошло в преддверии знаменательной даты – 28 мая 1922 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) принял Положение о прокурорском надзоре, согласно которому в составе Народного Комиссариата Юстиции была учреждена Государственная прокуратура.
Фото: vpravda.ru / Сергей Каширский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Общество
24.05.2022 21:18
Общество 24.05.2022 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 20:37
Общество 24.05.2022 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 19:58
Общество 24.05.2022 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 19:45
Общество 24.05.2022 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 18:23
Общество 24.05.2022 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 16:56
Общество 24.05.2022 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 15:28
Общество 24.05.2022 15:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 15:17
Общество 24.05.2022 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 14:57
Общество 24.05.2022 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 12:59
Общество 24.05.2022 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 12:37
Общество 24.05.2022 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 12:35
Общество 24.05.2022 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 12:01
Общество 24.05.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 10:39
Общество 24.05.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 07:33
Общество 24.05.2022 07:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:18
В построенном по нацпроекту парке под Волгоградом снова устраняют дефектыСмотреть фотографии
20:37
Орудия труда периода неолита нашли на стоянке древнего человека под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:08
Прокуратура отмечает выставкой в Волгограде три красивых юбилеяСмотреть фотографии
19:58
В Волжском неделю разыскивают 16-летнюю школьницуСмотреть фотографии
19:45
«На такси дешевле»: жителей Волгограда шокировали суммы за проезд в новых троллейбусахСмотреть фотографии
19:41
Депутатские династии в Волжской гордуме обнародовали свои доходыСмотреть фотографии
19:18
Рыбаку грозит тюрьма за пойманные электроудочкой под Волгоградом 20 рыбинСмотреть фотографии
18:28
Билайн запустил новую игру «Карта сокровищ»Смотреть фотографии
18:23
Волгоградкам запретят оказывать помощь иностранцам в размноженииСмотреть фотографии
17:15
Волгоградский «Ротор» покинул ФНЛ по решению РФССмотреть фотографии
17:10
Роспотребнадзор убрал COVID из сводок о гуляющих по Волгограду вирусахСмотреть фотографии
16:56
Киквидзенский район хотят стереть с карты Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:45
Убийцам, похитителям и насильникам запретят работать в таксиСмотреть фотографии
16:02
Двое из четырех жертв резни в кафе под Волгоградом находятся в реанимацииСмотреть фотографии
15:28
Прокуратура присоединилась к проверке гибели школьника в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:17
Орден Мужества вручили семье погибшего на Украине сержанта ГроноваСмотреть фотографии
15:16
COM.E ON Forum 2022: форум Ozon поможет бизнесу определиться с развитием в новых условияхСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области в третий раз началось обучение в «Школе фермера»Смотреть фотографии
15:02
Жителя Волгоградской области оштрафовали за дискредитацию военных на сельском сходеСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде компенсацию за погребение увеличили на 539 рублей и 70 копеекСмотреть фотографии
13:39
Угонщик на Mercedes протаранил несколько машин в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:59
Бочаров предложил превратить берег Волги в галерею под открытым небомСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде новая лестница свяжет сквер с трамвайной линиейСмотреть фотографии
12:35
МЧС назвало нормальным отжиг мусора рядом с домами жителей ГородищаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Волгоградские депутаты дали добро на снос Тракторного рынкаСмотреть фотографии
12:01
Волгоградец получил 10 лет строгача за организацию нарколабораторииСмотреть фотографии
11:12
Двое мужчин устроили кровавую бойню в кафе под Волгоградом: 4 жертвыСмотреть фотографии
10:41
В Камышине юный водитель сбил байкера на KawasakiСмотреть фотографии
10:39
«А лето будет?»: в Волгоградской области снова ударили заморозкиСмотреть фотографии
10:10
Житель Волгограда задержан за сотрудничество с преступниками из УкраиныСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 