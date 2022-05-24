Прокуратура отмечает выставкой в Волгограде три красивых юбилея

Общество 24.05.2022 20:08
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24.05.2022 20:08
Выставка к 300-летию российской прокуратуры, 100-летию со дня образования советской прокуратуры и 100-летнему юбилею прокуратуры региона открылась сегодня в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, экспозиция развернута в областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького.
На ней представлены документы и фотографии, знакомящие широкий круг общественности с условиями и результатами работы надзорного ведомства с момента его создания до современности. Книжная экспозиция содержит издания, связанные с деятельностью органов прокуратуры, а также литературные произведения сотрудников и ветеранов прокуратуры.
В церемонии открытия приняли участие заместитель прокурора Волгоградской области Александр Чубыкин, Волгоградский транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры Александр Наливайко, работники и ветераны прокуратуры области, директор Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького Светлана Сафронова, директор института права ВолГУ Илья Дикарев и другие приглашенные лица.
После открытии выставки состоялось награждение победителей областного конкурса творческих работ «Прокуратура России: три века на страже Закона», участие в которой приняли школьники, студенты и курсанты.
В прокуратуре отметили, что открытие выставки прошло в преддверии знаменательной даты – 28 мая 1922 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) принял Положение о прокурорском надзоре, согласно которому в составе Народного Комиссариата Юстиции была учреждена Государственная прокуратура.
Фото: vpravda.ru / Сергей Каширский
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