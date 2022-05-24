В Волгограде новая лестница свяжет сквер с трамвайной линией

В обновленном сквере на площади Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда приступили к строительству нового лестничного спуска. Как сообщили 24 мая в пресс-службе мэрии, по окончании работ около 50 ступеней свяжут сквер с трамвайной остановкой «Площадь Чекистов».

Специалисты уже подготовили бетонное основание и установили бордюрный камень. В скором времени рабочие приступят к облицовке лестниц плиткой.

Параллельно на территории сквера продолжается мощение на пешеходной зоне – общая площадь тротуаров составит выше 1000 квадратных метров. Помимо этого, подрядчиком завершается монтаж поливочного водопровода, высадка деревьев и кустов, укладка газона.

Напомним, также продолжается восстановление исторической лестницы в створе улицы Ковентри в Центральном районе. Работы на данном участке выполнены уже более чем на 60%.