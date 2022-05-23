В Волгоградской области 25 мая снова объявят сухой закон

В Волгоградской области в предстоящую среду, 25 мая, на территории населенных пунктов снова будет объявлен запрет на продажу крепкой алкогольной продукции в розничных магазинах. На этот раз ограничения вводятся в связи с Последним звонком в общеобразовательных учреждениях.

Запрет на продажу алкоголя, напомним, вводится в регионе несколько раз в году в соответствии с законом Волгоградской области от 15 марта 2019 года.

Согласно документу, продавать спиртосодержащие напитки 25 мая не будут в розничных магазинах с утра и до самого закрытия. Исключение составляют заведения общественного питания – рестораны, бары или кафе.