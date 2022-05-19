Общество

Банк «Открытие»: 30% жителей ЮФО готовы оставить в банках открытые по высокой ставке вклады в любом случае

Общество 19.05.2022 19:25
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19.05.2022 19:25


Лишь 2% жителей Южного федерального округа забрали все свои деньги из банков сразу после резкого повышения ключевой ставки в конце февраля 2022 года. 14% имеют и вклад, и накопительный счет. 30% не намерены забирать открытый после резкого повышения ставок рублевый банковский вклад при любой экономической ситуации в стране. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
53% опрошенных не имели банковских вкладов до военной спецоперации и не имеют сейчас. Из тех, кто имел, 16% оставили банковские вклады по докризисной ставке. 18% сразу переложили деньги во вклад по новой более высокой ставке. Еще 11% открыли после повышения ставок новый вклад. Только 2% опрошенных сразу забрали все деньги из банка, чтобы вложить в другие инструменты сбережений или использовать для личных нужд.
30% респондентов готовы оставить в банках открытые по высоким ставкам вклады в любом случае, поскольку это все равно дает гарантированный доход. 20% из тех, кто имеет банковский вклад, открытый по высокой ставке, оставят его, если не будет резкого падения личных доходов и необходимости тратить сбережения. 35% сохранят открытый по высокой ставке банковский вклад, если ставка не упадет ниже 10% годовых. 10% заберут такой вклад, как только нормализуется ситуация на финансовом рынке или потребуются деньги для крупных срочных или плановых трат. 5%  –  в случае резкого роста инфляции, которая станет намного выше, чем ставка по вкладу.
21% опрошенных готовы открыть накопительный счет в случае снижения ставок по вкладам. У 14% уже открыт накопительный счет, еще у 14% есть и вклад, и накопительный счет. 51% заявили, что не планируют открывать ни вклад, ни накопительный счет.
8% респондентов, несмотря на кризис, не уходили с фондового рынка. 3% готовы рассмотреть другие инструменты инвестирования, кроме банковских вкладов, если ставки по ним упадут ниже 10% годовых. 10% опрошенных считают, что акции будут расти и готовы вложить в них часть своих средств. 3% готовы вложить в фондовый рынок весь свой инвестиционный «бюджет».
При этом 50% считают, что инвестировать средства со вклады в ценные бумаги сейчас слишком рискованно. 28% респондентов затруднились ответить на вопрос о возможности инвестирования денег со вкладов в фондовый рынок в нынешней ситуации.
 – Вкладчики внимательно следят за рынком и рассматривают весь ассортимент сберегательных продуктов. При этом мы отмечаем рост интереса к альтернативным инвестициям. Доля вкладчиков, интересующихся инвестиционными продуктами, выросла в полтора раза и составила 34% против 24% годом ранее. Для клиентов, у которых срок вкладов завершается в июне, банк готовит не только специальное летнее предложение по вкладам с повышенной ставкой, но и новые комплексные предложения из банковских и инвестиционных сберегательных продуктов,  –  сообщил вице-президент, лидер трайба Сбережения и инвестиции банка «Открытие» Александр Бородкин.
*Опрос проведен банком «Открытие» 11-17 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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