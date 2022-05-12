Энергетики обесточат 5 районов Волгограда 13 мая

Завтра, 13 мая, жителям Тракторозаводского, Ворошиловского, Дзержинского, Советского и Красноармейского районов Волгограда временно ограничат подачу электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», десятки домов энергетики обесточат из-за плановых работ на электросетях.
Ищите свой адрес в списке отключений:
Тракторозаводский район
с 09.00 до 16.00
улица Дегтярева, 33, 35, 37
улица Дзержинского, 33, 34, 36
улица Оскольская, 1-9
Дзержинский район
с 09.00 до 17.00
улица Иртышская, 29-31, 35, 35а, 41, 46-64
улица Рахинская, 45-96, 59а, 61а, 66а, 81а
улица Днестровская, 40-46
улица Эльтонская, 67-69
улица Ткачева, 61-65, 72/1, 74а, 74-76
Ворошиловский район
с 10.00 до 16.00
улица Ковровская, 26
улица Огарева, 15
улица Козловская, 31, 33 , 33/1
улица Баррикадная, 18а
Советский район
с 09.00 до 16.00
улица Каральская, 98, 100-113, 108а
улица Крестьянская, 106, 106б, 107-116, 114а, 117а, 119-129
улица Садовая, 106, 114, 118, 122
улица Новочеркасская, 100-129, 103а, 124а
переулок Крестьянский, 105
улица Смычки, 100-138
улица Тракторная, 100-115
улица Крайняя, 101-123
улица Тверская, 102, 106, 118
улица Красноволжская, 114, 120а, 126, 128
с 13.00 до 16.00
проспект Университетский, 25
улица Казахская, 19, 21, 23, 25, 27
Красноармейский район
с 09.00 до 17.00
улица Корпусная, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
улица Героев Малой Земли, 44, 46, 48, 50
улица Сидорова, 4, 6
улица Судостроительная, 49, 51, 53, 55, 57, 59
улица Электростальская, 3