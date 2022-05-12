Общество

Энергетики обесточат 5 районов Волгограда 13 мая

Общество 12.05.2022 23:55
12.05.2022 23:55


Завтра, 13 мая, жителям Тракторозаводского, Ворошиловского, Дзержинского, Советского и Красноармейского районов Волгограда временно ограничат подачу электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», десятки домов энергетики обесточат из-за плановых работ на электросетях. 

Ищите свой адрес в списке отключений:

Тракторозаводский район 

с 09.00 до 16.00

улица Дегтярева, 33, 35, 37 

улица Дзержинского, 33,  34, 36 

улица Оскольская, 1-9

Дзержинский район 

с 09.00 до 17.00

улица Иртышская, 29-31, 35, 35а, 41, 46-64

улица Рахинская, 45-96, 59а, 61а, 66а, 81а 

улица Днестровская, 40-46

улица Эльтонская, 67-69

улица Ткачева, 61-65, 72/1, 74а, 74-76 

Ворошиловский район 

с 10.00 до 16.00

улица Ковровская, 26

улица Огарева, 15

улица Козловская, 31, 33 , 33/1

улица Баррикадная, 18а

Советский район 

с 09.00 до 16.00

улица Каральская, 98, 100-113, 108а 

улица Крестьянская, 106, 106б, 107-116, 114а, 117а, 119-129 

улица Садовая, 106, 114, 118, 122 

улица Новочеркасская, 100-129, 103а, 124а 

переулок Крестьянский, 105

улица Смычки, 100-138 

улица Тракторная, 100-115

улица Крайняя, 101-123 

улица Тверская, 102, 106, 118

улица Красноволжская, 114, 120а, 126, 128 

с 13.00 до 16.00

проспект Университетский, 25 

улица Казахская, 19, 21, 23, 25, 27

Красноармейский район 

с 09.00 до 17.00

улица Корпусная, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

улица Героев Малой Земли, 44, 46,  48, 50

улица Сидорова, 4, 6 

улица Судостроительная, 49, 51, 53, 55, 57, 59

улица Электростальская, 3 

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