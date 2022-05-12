Общество

Под Волгоградом сбежавшую от собак косулю спасли в колледже

Общество 12.05.2022 22:50
12.05.2022 22:50


В Михайловке Волгоградской области спасли, пойманную в центре города косулю. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня, 12 мая. 

— Сигнал поступил от жителей города, обнаруживших животное на территории Михайловского педагогического колледжа, — сообщили журналистам информагентства в облкомприроды. 

Прибывшие к учебному заведению сотрудники Облохоты и полицейские осмотрели животное на предмет ранений. После косулю выпустили в лес. Специалисты считают, что в город дикая коза могла попасть, убегая от собак. 

— Самка косули чувствовала себя удовлетворительно. Повреждений на теле не обнаружено. Транспортировку в машине перенесла хорошо, — добавили в профильном комитете. 

Фото: комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

Читайте также: 

Волгоградские охотники вывезли в лес забежавшую в город косулю

В Волгограде спасли застрявшего в ограде оленя

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
12.05.2022 23:55
Общество 12.05.2022 23:55

0
Далее
Общество
12.05.2022 22:04
Общество 12.05.2022 22:04

0
Далее
Общество
12.05.2022 20:28
Общество 12.05.2022 20:28

0
Далее
Общество
12.05.2022 17:12
Общество 12.05.2022 17:12

0
Далее
Общество
12.05.2022 16:56
Общество 12.05.2022 16:56

0
Далее
Общество
12.05.2022 13:34
Общество 12.05.2022 13:34

0
Далее
Общество
12.05.2022 13:16
Общество 12.05.2022 13:16

0
Далее
Общество
12.05.2022 12:53
Общество 12.05.2022 12:53

0
Далее
Общество
12.05.2022 12:34
Общество 12.05.2022 12:34

0
Далее
Общество
12.05.2022 11:59
Общество 12.05.2022 11:59

0
Далее
Общество
12.05.2022 11:25
Общество 12.05.2022 11:25

0
Далее
Общество
12.05.2022 11:03
Общество 12.05.2022 11:03

0
Далее
Общество
12.05.2022 10:33
Общество 12.05.2022 10:33

0
Далее
Общество
12.05.2022 10:31
Общество 12.05.2022 10:31

0
Далее
Общество
12.05.2022 10:17
Общество 12.05.2022 10:17

0
Далее

Лента новостей

23:55
Энергетики обесточат 5 районов Волгограда 13 маяСмотреть фотографии
22:50
Под Волгоградом сбежавшую от собак косулю спасли в колледжеСмотреть фотографии
22:04
Только львы забинтованы: показываем, как изменился НЭТ с начала реставрации в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:16
В Волгограде стоматологи и травматологи ЮФО покажут кунг-фуСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде депутаты заберут капсулу с землей Мамаева курганаСмотреть фотографии
19:24
Областной бюджет поможет Волгограду 2 миллиардами рублейСмотреть фотографии
18:55
«Боимся вывалиться из окон»: подследственный замглавы Волгограда засветился в скандале с ЖК «Эдем»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Жители Волгоградской области предпочли остаться дома на майские праздникиСмотреть фотографии
18:07
В Волгограде суд огласил приговор матери Прохора ШаляпинаСмотреть фотографии
17:12
Гидрометцентр прогнозирует усиление штормового ветра в Волгограде 13 маяСмотреть фотографии
16:56
Около 5 тысяч волгоградцев получат льготы за статус «Жителей осажденного Сталинграда»Смотреть фотографии
16:34
Директора волжских школ отбились от безумных тарифов «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
15:56
В Волгограде ордена Мужества вручили родным погибших на Украине военныхСмотреть фотографии
15:36
Избивший командира на полигоне под Волгоградом контрактник отделался условным срокомСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде под окнами многоэтажки нашли тело 64-летней женщиныСмотреть фотографии
14:29
СК возбудил дело по факту гибели рабочего на асфальто-бетонном заводе в ГородищеСмотреть фотографии
13:34
В гаражном кооперативе под Волгоградом незаконно поднимали взносыСмотреть фотографии
13:16
Бочаров во время визита в Волжский вспомнил, с чего начиналСмотреть фотографии
12:53
Прокуратура провела проверку в волгоградском госпитале ветерановСмотреть фотографии
12:34
Банк «Открытие»: продажи новых автомобилей в апреле сократились в 5 разСмотреть фотографии
12:34
Всего 19 тысяч жителей Волгограда проявили интерес к благоустройству городаСмотреть фотографии
12:09
Депутаты ГД в Волгограде обсудили новый патриотический проектСмотреть фотографии
11:59
«Мумий Троль» и «Би-2» выступят на фестивале ParkSeason на стадионе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:49
Волгоградцы с помощью МТС смогут бесплатно зарегистрировать ИП и ОООСмотреть фотографии
11:27
Экс-депутат Волгоградской гордумы стала одним из высокооплачиваемых руководителей культурыСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде неизвестные «заминировали» ТЦ и три дома на Семи ветрахСмотреть фотографии
11:16
Волгоградцам напомнили о симптомах и опасности холерыСмотреть фотографии
11:03
Строители переходят на второй этап реконструкции волгоградского НЭТаСмотреть фотографии
10:59
В Ростове ждут этапирования в суд экс-главы волгоградского СК МузраеваСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области ТСЖ уличили в вольном обращении с деньгами фонда капремонтаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 