Под Волгоградом сбежавшую от собак косулю спасли в колледже

В Михайловке Волгоградской области спасли, пойманную в центре города косулю. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня, 12 мая.

— Сигнал поступил от жителей города, обнаруживших животное на территории Михайловского педагогического колледжа, — сообщили журналистам информагентства в облкомприроды.

Прибывшие к учебному заведению сотрудники Облохоты и полицейские осмотрели животное на предмет ранений. После косулю выпустили в лес. Специалисты считают, что в город дикая коза могла попасть, убегая от собак.

— Самка косули чувствовала себя удовлетворительно. Повреждений на теле не обнаружено. Транспортировку в машине перенесла хорошо, — добавили в профильном комитете.

Фото: комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

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