Общество

В Волгоградской области продолжают дорожать шампуни и мыло

Общество 10.05.2022 19:13
10.05.2022 19:13


Очередной рост цен на предметы гигиены зафиксирован в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные мониторинга Волгоградстата, так, 200-граммовое хозяйственное мыло выросло в цене за прошедшую неделю на 5,14% - до 53,76 рублей. Туалетное мыло весом в 100 граммов стоит теперь 54,73 рубля – рост составил почти 1%.
Килограмм стирального порошка можно купить за 209,59 рублей – это на 0,5% больше, чем на предыдущей неделе. Зубная паста прибавила в цене 3,77% - 127 рублей, а щетка – почти 2% (115,5 рублей).
Но больше всего подорожали шампуни. Теперь флакон емкостью в 250 мл стоит 190,87 рублей – рост составил 4,33%. В начале года средняя стоимость шампуней фиксировалась на уровне  144 рубля.


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