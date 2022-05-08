Центр Волгограда обнесли забором

Общество 08.05.2022 14:18
08.05.2022 14:18
Металлический забор появился вдоль проспекта Ленина в Волгограде, где 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка», сообщает ИА «Высота 102». Впервые за два года акция проводится в обычном режиме.
Ограждения выставлены на участке от площади Ленина до Мамаева кургана в целях безопасности.
Как ранее заявляли организаторы, присоединиться к акции по ходу движения «Бессмертного полка» будет невозможно. Участники соберутся у Дома Павлова на площади Ленина. Проход будет осуществляться через рамки металлодетекторов. Сотрудники полиции всех проверят на наличие запрещенных предметов и жидкостей.
Вторая точка для прохода на шествие будет у Мамаева кургана. При входе у всех участников также замерят температуру.
Территориальное управление Роспотребнадзора за несколько дней до проведения шествия напомнило волгоградцам о масочном режиме. Организаторы «Бессмертного полка» накануне разъяснили, что информация Роспотребнадзора о масочном режиме в ходе проведения акции носит рекомендательный характер.
- Штрафовать или требовать надеть маску от участника акции ни организаторы, ни правоохранительные органы не будут, – комментировал ИА «Высота 102» руководитель штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Волгоградской области Ярослав Князев.
Маски рекомендуют носить тем, кто чувствует легкое недомогание.
Шествие стартует 9 мая в 12.00 от Дома Павлова и проследует до мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Организаторы ожидают, что в шествии по центру города примут участие 60-70 тысяч человек.
Напомним, что в этом году участникам шествия разрешили приносить с собой фотографии российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Однако участников акции просят воздержаться от провокаций с портретами и фашистской символикой, так как в России за это предусмотрена уголовная ответственность.
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