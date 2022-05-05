Общество 05.05.2022 17:02
05.05.2022 17:02
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области озвучило свои рекомендации по профилактике CОVID-19 при проведении акции «Бессмертный полк». Впервые за поседение два года это патриотическое мероприятие в Волгограде пройдет в очном формате, как в докоронавирусное время.
- Несмотря на то, что торжественные мероприятия будут проходить на открытом воздухе, следует обеспечить соблюдение масочного режима в течение всего мероприятия, в общественном транспорте. Необходимо проводить дезинфекцию рук, менять маски каждые 2-3 часа, - напомнили в территориальном управлении Роспотребнадзора.
В Волгограде и районах области 9 мая тысячи жителей области и гости региона посетят торжественные мероприятия, в числе которых военный парад, акция «Бессмертный полк», концерты и праздничный салют.
Санитарные врачи настоятельно рекомендуют жителям региона, имеющих симптомы респираторных заболеваний, воздержаться от участия в массовых мероприятиях.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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