Общество

В Волгограде на Мамаевом кургане показали «Свет Великой Победы»

Общество 07.05.2022 23:33
07.05.2022 23:33


Тысячи волгоградцев несмотря на довольно прохладную погоду собрались сегодня на первый показ видеоинсталляции «Свет Великой Победы». Среди жителей Волгограда и гостей города-героя фотокорреспондент заметил губернатора Андрея Бочарова.


13-минутное аудиовизуальное произведение о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны в этом году впервые транслировалось на склоны Мамаева кургана. Необычные эффекты и геометрия света — в фоторепортаже ИА «Высота 102». 











Акцию можно увидеть 8 и 9 мая. Показы состоятся завтра в 21.00, 22.00 и в 23.00. В День Победы — в 20.00, 21.00 и 21.45. Видеоинсталляция 9 мая завершится праздничным салютом.

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