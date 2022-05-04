В детдом Волжского нагрянула проверка после побега трех подростков

Фото сайта ГКСУ СО "Волжский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей".
Общество 04.05.2022 20:46
04.05.2022 20:46
Фото сайта ГКСУ СО "Волжский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей".
После побега трех подростков из Волжского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в учреждении началась служебная проверка. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете социальной защиты населения Волгоградской области. Сейчас трое мальчиков находятся в детдоме под присмотром специалистов.Напомним, 14-летний и двое 15-летних подростков убежали из центра 1 мая. Нашли их 3 мая в Волгограде, куда они уехали гулять. Несовершеннолетних разыскивали полицейские и волонтеры.
Фото сайта ГКСУ СО "Волжский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей".
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