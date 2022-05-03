Жители Волгоградской области наполнили пруд купленной рыбой

Видео Талгата Мухатаева Палласовка VK.
Общество 03.05.2022 19:31
03.05.2022 19:31
Видео Талгата Мухатаева Палласовка VK.
Жители села Водянка Старополтавского района Волгоградской области сбросились и купили молодь рыбы, которую выпустили в местный пруд. Как рассказали ИА «Высота 102» селяне, инициативу сделать водоем рыбным поддержали и в администрации сельского поселения.
Люди закупили несколько десятков килограммов рыбы и сбросили ее в пруд. По словам местных жителей, теперь они будут следить, чтобы рыбаки не пользовались сетями.Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что жители Палласовки сами занялись ремонтом разбитых дорог.
Видео Талгата Мухатаева Палласовка VK.
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