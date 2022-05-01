«Ждем и Хирурга»: в Волгоград снова приезжают «Ночные волки»





Завтра, 2 мая в Волгограде состоится восьмой международный мотомарш «Дороги победы». Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, в 11 часов утра у подножия Мамаева кургана встретятся две колонны мотоциклов. Участники мотопробега затем возложат цветы к Вечному огню в зале воинской славы и проедут к музею-панораме «Сталинградская битва». Следующим пунктом байкеров станет музей «Россия – моя история». Здесь всех желающих накормят и солдатской кашей. Завтра, 2 мая в Волгограде состоится восьмой международный мотомарш «Дороги победы». Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, в 11 часов утра у подножия Мамаева кургана встретятся две колонны мотоциклов. Участники мотопробега затем возложат цветы к Вечному огню в зале воинской славы и проедут к музею-панораме «Сталинградская битва». Следующим пунктом байкеров станет музей «Россия – моя история». Здесь всех желающих накормят и солдатской кашей.

А в пять часов вечера состоится концерт, хэдлайнером которого станет рок-группа «Декабрь» из Санкт-Петербурга. Закончится мероприятие сухим фейерверком.Как пояснили ИА «Высота 102» организаторы, после Волгограда байкеры посетят еще несколько российских городов, включая Курск и Воронеж. А последней точкой мотомарша станет Калининград.Ожидается и приезд в Волгоград Александра Залдастанова Хирурга, который в 2014 году проводил в нашем городе байкер-шоу и стал инициатором установки фонтана на Привокзальной площади. Во всяком случае, как сообщили организаторы мотомарша, он планировал посетить город-герой.