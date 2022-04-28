ОBI перенесла дату открытия магазинов в Волгограде и Волжском

При этом в компании уточнили, что планируемые даты открытия могут еще измениться.

В сети гипермаркетов OBI сегодня, 28 апреля уточнили дату открытия магазинов в Волгограде и Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, двери перед покупателями гипермаркеты распахнут 6 мая. Ранее в международной торговой сети строительных и хозяйственных материалов озвучивали другую дату открытия гипермаркетов в Волгоградской области – 4 мая.