ОBI перенесла дату открытия магазинов в Волгограде и Волжском

28.04.2022 12:55
В сети гипермаркетов OBI сегодня, 28 апреля уточнили дату открытия магазинов в Волгограде и Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, двери перед покупателями гипермаркеты распахнут 6 мая. Ранее в международной торговой сети строительных и хозяйственных материалов озвучивали другую дату открытия гипермаркетов в Волгоградской области – 4 мая. При этом в компании уточнили, что планируемые даты открытия могут еще измениться.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что компания OBI решила вернуться на российский рынок после закрытия своих магазинов в марте этого года. Последние дни работы торговой сети в Волгоградской области ознаменовались гигантскими очередями в магазинах.
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