Не упустить выгоду: магазин OBI откроется в Волгограде 4 мая

В Волгограде сегодня, 27 апреля, стала известна дата открытия магазина торговой немецкой сети OBI. Чтобы не упустить выгоду, представители компании приняли решение не затягивать с возобновлением работы гипермаркетов и торопятся распахнуть двери перед покупателями уже на майских праздниках. Как известно, многие волгоградцы предпочитают проводить эти дни на даче, возделывая сады и огороды.

— Открытие OBI в Волгограде состоится 4 мая, — сообщается на сайте компании. — В этот же день возобновит работу магазин и в городе Волжском.

О возвращении на российский рынок OBI стало известно накануне, 26 апреля.

В телеграм-канале ИА «Высота 102» мы запустили опрос, готовы ли волгоградцы к возвращению немецкой компании. Принимайте участие, результаты опроса мы опубликуем на сайте сегодня.