Общество

Не упустить выгоду: магазин OBI откроется в Волгограде 4 мая

Общество 27.04.2022 09:51
27.04.2022 09:51


В Волгограде сегодня, 27 апреля, стала известна дата открытия магазина торговой немецкой сети OBI. Чтобы не упустить выгоду,  представители компании приняли решение не затягивать с возобновлением работы гипермаркетов и торопятся распахнуть двери перед покупателями уже на майских праздниках. Как известно, многие волгоградцы предпочитают проводить эти дни на даче, возделывая сады и огороды. 

— Открытие OBI в Волгограде состоится 4 мая, — сообщается на сайте компании. — В этот же день возобновит работу магазин и в городе Волжском. 

О возвращении на российский рынок OBI стало известно накануне, 26 апреля. 

В телеграм-канале ИА «Высота 102» мы запустили опрос, готовы ли волгоградцы к возвращению немецкой компании. Принимайте участие, результаты опроса мы опубликуем на сайте сегодня.

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