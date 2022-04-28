Глава Ростуризма Догузова назвала топ-5 любимых мест в Волгограде

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова посетила Волгоград и открыла сезон речных круизов. Глава федерального ведомства поделилась своими впечатлениями от поездки в Сети и составила топ-5 вещей, которые нужно обязательно увидеть или сделать в городе на Волге.

— Волгоград — это, в первую очередь, героические, легендарные страницы истории нашей страны, которые каждый должен увидеть своими глазами, прочувствовать хотя бы раз в жизни! Но это не все. Волгоград — это еще и Волга, Дон, отдых у воды, вкусная волжская кухня, купеческая дореволюционная архитектура, сталинский ампир, прогулки по набережной на закате, атмосфера…, — цитирует ИА «Высота 102» пост главы Ростуризма в официальном Telegram-канале.

Зарина Догузова советует всем обязательно подняться на Мамаев курган, отправиться на речную прогулку, проехать по Волгограду на уникальном виде транспорта — метротраме и по возможности провести пару дней за городом на берегу Волги или Дона, а также попробовать местные овощи и рыбу.

Читайте также:

Губернатор Бочаров провел встречу с Зариной Догузовой в Волгограде

Глава Ростуризма Догузова предсказала Волгограду курортное будущее

В Волгограде руководитель Ростуризма открыла сезон речных круизов