В Волгограде руководитель Ростуризма открыла сезон речных круизов





Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в Волгограде накануне символическим ударом рынды на теплоходе «Александр Невский» открыла туристическую навигацию страны. Первый круиз пройдет по маршруту Волгоград — Саратов — Астрахань — Волгоград. Здесь же на корабле глава федерального агентства провела рабочее совещание с представителями туристических компаний, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.

На встрече были презентованы новые маршруты и турпродукты, рассмотрены вопросы реализации программы туристического кешбэка.

- Мы рассчитываем, что в этом сезоне в стране будут работать не менее 100 круизных теплоходов, около 700 тысяч туристов смогут отдохнуть в круизных путешествиях. При этом суммарно не менее 20% туров будут приобретены по программе туристического кешбэка. Сегодня коллеги предложили сделать первый национальный брендовый круизный маршрут с акцентом на детский или семейный отдых. Мы поддержали эту идею. Я надеюсь, что в этом маршруте примут участие сразу несколько волжских регионов, — отметила Зарина Догузова, подчеркнув, что Волгоград — тот город, который каждый россиянин должен посетить хотя бы раз в жизни.

Речные круизы — одно из приоритетных направлений для Волгоградской области, через территорию которой протекают Волга и Дон, многочисленные малые реки, здесь раскинулись Волгоградское и Цимлянское водохранилища. Навигация в климатических условиях региона продолжается семь месяцев. В 2021 году на теплоходах в Волгоград прибыли свыше 120 тыс. человек, ежедневно у причальной стенки швартовалось в среднем по три теплохода. Все больше туркомпаний включает город-герой в свои маршруты — в этом году отправиться отсюда в круиз можно на одном из 14 лайнеров.



