Крестоцветные блошки напали на всходы горчицы на юге Волгограда

Пожирающие листья растений крестоцветные блошки атаковали всходы горчицы в южных районах Волгоградской области. При высокой температуре воздуха и отсутствии дождей агрономы ожидают активную вредоносность этих насекомых, сообщили в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области.
Фермерам настоятельно порекомендовали регулярно проверять посевы горчицы, особое внимание уделив засеянным неинкрустированными семенами поля. При численности блошек более 20 насекомых на квадратный метр необходимо срочно обработать всходы разрешенными пестицидами или агрохимикатами.
– В 2021 году вредитель был выявлен на площади 5 567 га со средней численностью 2,2 экземпляра на квадратный метр, – сообщили в «Россельхозцентре». – Обработанная площадь инсектицидами составила 1 965 га.
Накануне ИА «Высота 102» сообщало о нашествии других вредителей – клопов – на поля с озимыми культурами в Волгоградской области.