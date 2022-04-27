В Волгоградской области зафиксировано нашествие клопов на поля с озимыми

Общество 27.04.2022 11:56
27.04.2022 11:56
Начало перелета клопа вредной черепашки на посевы озимых зерновых культур зафиксировали агрономы в Котельниковском районе Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном филиале ФГБУ "Россельхозцентр".
Взрослые клопы после выхода из мест зимовки приступают к активному поеданию растений при наступлении теплой погоды. Прокалывая молодые стебли злаков, они высасывают соки, в результате чего стебли задерживаются в росте, центральный лист желтеет, а посевы могут погибнуть.
Клоп способен повреждать растения на протяжении всего вегетационного периода, предупредили в ведомстве. Спасением от вредителя является химическая обработка посевов.
Справка. В южных районах Волгоградской области в прошлом году перелет клопов на посевы озимых был зарегистрирован с 8 мая. Заселение посевов зерновых насекомыми-вредителями было выявлено на площади 133,501 тыс. га. Обработки были проведены на площади 81,146 тыс. га.
Реклама
Отправленный из Волгограда гуманитарный груз доставили в Новоазовск27.04.2022 11:53
Общество 27.04.2022 11:53
Волгоград завидует: городской пляж в Волжском готовят к купальному сезону27.04.2022 11:11
Общество 27.04.2022 11:11
В Котельниково открыли первый в истории города ЭкоДвор: репортаж ИА «Высота 102»27.04.2022 10:17
Общество 27.04.2022 10:17
Волгоградцам открыли дорогу в Казахстан и Китай27.04.2022 09:52
Общество 27.04.2022 09:52
Не упустить выгоду: магазин OBI откроется в Волгограде 4 мая27.04.2022 09:51
Общество 27.04.2022 09:51
В волгоградском аэропорту остановили иностранца с миллионом в кармане27.04.2022 09:15
Общество 27.04.2022 09:15
Новые фонари на набережной Волгограда установит разрушитель бетона27.04.2022 08:31
Общество 27.04.2022 08:31
Под Волгоградом пройдет фестиваль шашлыка27.04.2022 07:56
Общество 27.04.2022 07:56
«Остудили "горячие головы"»: депутат Гимбатов о возвращении зарубежных компаний в Россию26.04.2022 20:22
Росстат подвел итоги миграции в Волгоградской области за 2021 год26.04.2022 20:22
Отряд барабанщиц украсил закрытую репетицию парада Победы в Волгограде - фото26.04.2022 19:07
Общество 26.04.2022 19:07
Бочаров припер танк к стенке в новом технопарке в Волгограде26.04.2022 18:54
Общество 26.04.2022 18:54
Магазин OBI возобновит работу в Волгограде в мае26.04.2022 18:25
Общество 26.04.2022 18:25
36 лет после Чернобыля: в Волгограде вспомнили защитивших от атома26.04.2022 17:47
Общество 26.04.2022 17:47
Банк «Открытие»: четверть жителей ЮФО тратят деньги на благотворительность26.04.2022 17:08
Общество 26.04.2022 17:08
Реклама