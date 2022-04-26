Общество

Участки под новые турбазы выставили на торги в Волгоградской области

Общество 26.04.2022 16:40
26.04.2022 16:40



Шесть лесных участков для организации на них объектов для отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности выставлены на торги в Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, в общей сложности предлагается взять в долгосрочную аренду 2,795 га территории. 
Два участка находятся в Иловлинском районе, один в Светлоярском, один в Среднеахтубинском и два в Урюпинском. Итоги открытого электронного аукциона подведут в конце мая.
В документах указано, что земельные участки представляются для ведения рекреационной деятельности. Арендаторы обязаны осуществлять на указанных лесных участках обеспечение пожарной и санитарной безопасности в сроки, установленные договором.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Общество
26.04.2022 18:25
Общество 26.04.2022 18:25

0
Далее
Общество
26.04.2022 17:47
Общество 26.04.2022 17:47

0
Далее
Общество
26.04.2022 17:08
Общество 26.04.2022 17:08

0
Далее
Общество
26.04.2022 17:02
Общество 26.04.2022 17:02

0
Далее
Общество
26.04.2022 16:36
Общество 26.04.2022 16:36

0
Далее
Общество
26.04.2022 15:33
Общество 26.04.2022 15:33

0
Далее
Общество
26.04.2022 14:52
Общество 26.04.2022 14:52

0
Далее
Общество
26.04.2022 14:46
Общество 26.04.2022 14:46

0
Далее
Общество
26.04.2022 14:06
Общество 26.04.2022 14:06

0
Далее
Общество
26.04.2022 14:05
Общество 26.04.2022 14:05

0
Далее
Общество
26.04.2022 13:25
Общество 26.04.2022 13:25

0
Далее
Общество
26.04.2022 12:48
Общество 26.04.2022 12:48

0
Далее
Общество
26.04.2022 12:19
Общество 26.04.2022 12:19

0
Далее
Общество
26.04.2022 12:14
Общество 26.04.2022 12:14

0
Далее
Общество
26.04.2022 11:44
Общество 26.04.2022 11:44

0
Далее

Лента новостей

18:25
Магазин OBI возобновит работу в Волгограде в маеСмотреть фотографии
18:20
По чуть-чуть: продавец ювелирного в Волгограде сдала в ломбард украшений на 11 млнСмотреть фотографии
17:47
36 лет после Чернобыля: в Волгограде вспомнили защитивших от атомаСмотреть фотографии
17:13
Мешки с щукой и карасями изъяли у водителя «шестерки» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:08
Банк «Открытие»: четверть жителей ЮФО тратят деньги на благотворительностьСмотреть фотографии
17:02
Соли — не хочу: в Волгограде сетевики снизошли до адекватных цен на капустуСмотреть фотографии
16:40
Участки под новые турбазы выставили на торги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
«Za мир! Za Труд!»: профсоюзы Волгограда изменили первомайские речевкиСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде отца и сына отправили в колонию за убийство в Новый годСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде строят еще одну смотровую площадку с видом на ВолгуСмотреть фотографии
15:05
Волгоградка заявила о групповом изнасиловании в степи, СК завел на нее делоСмотреть фотографии
14:55
Уровень воды в Волге поднялся на полметра из-за сбросов Волжской ГЭССмотреть фотографии
14:52
В Волгограде в 2022 году отремонтируют 70 дорожных объектовСмотреть фотографии
14:46
Роскачество обнаружило пальмовое масло в продукции Волжского молсыркомбинатаСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде председатель ТСН расплатился за свой кредит деньгами жильцовСмотреть фотографии
14:06
МЧС предупредило о пыльных бурях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Агрессивный хорек покусал жителя Волгоградской области и умерСмотреть фотографии
13:25
«Русская мечта для дагестанского солдата»: раненный на Украине военный примерил экзоскелет в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В Волгограде прошел митинг в поддержку президента и армииСмотреть фотографии
12:45
В Волжском оперативники задержали с поличным торговцев героиномСмотреть фотографии
12:19
В облздраве рассказали о состоянии нанесшего себе увечья волжанинаСмотреть фотографии
12:14
Дырявые крыши на севере Волгограда починили после визита людей в погонахСмотреть фотографии
11:44
Масштабный молодежный фестиваль пройдет в Волгограде в этом годуСмотреть фотографии
11:30
Только пешком: 1 мая перекроют центр ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
Исторические фонари на набережной в Волгограде заменят на новоделСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде задержали закурившего в самолете пассажираСмотреть фотографии
11:00
Два человека погибли из-за пьяного водителя в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде для нарушителей правил сортировки мусора создадут доски позораСмотреть фотографии
10:43
В Камышине мужчина с ножом в груди умер на лестничной площадкеСмотреть фотографии
10:27
На трассе под Волгоградом ВАЗ влетел под грузовик дорожных рабочихСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 