Участки под новые турбазы выставили на торги в Волгоградской области

Общество 26.04.2022 16:40
26.04.2022 16:40
Шесть лесных участков для организации на них объектов для отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности выставлены на торги в Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, в общей сложности предлагается взять в долгосрочную аренду 2,795 га территории.
Два участка находятся в Иловлинском районе, один в Светлоярском, один в Среднеахтубинском и два в Урюпинском. Итоги открытого электронного аукциона подведут в конце мая.
В документах указано, что земельные участки представляются для ведения рекреационной деятельности. Арендаторы обязаны осуществлять на указанных лесных участках обеспечение пожарной и санитарной безопасности в сроки, установленные договором.
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