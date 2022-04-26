Участки под новые турбазы выставили на торги в Волгоградской области









Шесть лесных участков для организации на них объектов для отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности выставлены на торги в Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, в общей сложности предлагается взять в долгосрочную аренду 2,795 га территории.

Два участка находятся в Иловлинском районе, один в Светлоярском, один в Среднеахтубинском и два в Урюпинском. Итоги открытого электронного аукциона подведут в конце мая.

В документах указано, что земельные участки представляются для ведения рекреационной деятельности. Арендаторы обязаны осуществлять на указанных лесных участках обеспечение пожарной и санитарной безопасности в сроки, установленные договором.



