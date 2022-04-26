Общество

Росстат подвел итоги миграции в Волгоградской области за 2021 год

Общество 26.04.2022 20:22
26.04.2022 20:22


В Волгоградской области прирост населения в 2021 году составил за счет миграции  2310 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата. При этом естественная убыль населения оценивается на уровне27085 человек по итогам прошлого года, однако с учетом миграции численность населения региона сократилась на 24775 человек.
Так, на 1 января 2022 года население Волгоградской области составляло 2 миллиона 449 тысяч 781 человек. На эту же дату 2021 года в регионе проживали 2 миллиона 474 тысячи 556 человек.
Среди регионов ЮФО самая высокая естественная убыль населения зафиксирована в Ростовской области, где проживает около 4,1 миллиона жителей – 42745 человек. В Краснодарском крае с населением более 5 миллионов человек  из жизни ушли 37212 человек. Однако за счет миграции (более 40 тысяч человек в год) в Краснодарском крае зафиксирован прирост населения – почти 3,5 тысячи человек. Среди регионов ЮФО положительную динамику этого показателя, помимо Краснодарского края, продемонстрировали Севастополь и Адыгея. В остальных субъектах наблюдается уменьшение численности населения.


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