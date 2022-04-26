



В сетевых магазинах Волгограда наметилась тенденция к снижению цен на капусту. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», по странному совпадению ценники на этот овощ обновились одновременно во всех торговых точках шаговой доступности. Практически по одной и той же цене сетевики торгуют кочанами из прошлогоднего урожая, хотя еще не так давно говорилось о дефиците.

В магазине «Пятерочка» килограммовый вилок можно купить сегодня по скидке за 76,89 рублей. Почти за такую же цену предлагают капусту и в «Покупочке» - 75,99. Цена в «Магните» отличается всего лишь рубль – 77,20 рублей за килограмм еще вчера дефицитного овоща.





На волгоградских рынках, добавим, совсем другая картина. Так, например, на рынке на Елецкой в Ворошиловском районе капусты прошлогоднего урожая мы не нашли. Однако по цене 180 рублей за килограмм здесь предлагают молодую.

Напомним, в начале апреля цены на капусту в сетевых магазинах варьировались от 80 до 120 рублей за килограмм. В Центробанке дефицит овоща и рост цен на него объясняли неурожаем из-за погоды.