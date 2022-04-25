В Волгограде профсоюзы проведут митинг в поддержку президента





Во вторник, 26 апреля, в полдень в Волгограде у Дворца культуры профсоюзов состоится митинг в поддержку всероссийского автопробега Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР). Масштабная профсоюзная акция под лозунгами «Za мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!» проходит в рамках первомайских мероприятий, сообщили ИА «Высота 102» в организации.

Митинг даст старт профсоюзному автопробегу из города-героя Волгограда. Несколько экипажей от Волгоградского региона отправятся в Ростов-на-Дону. Волгоградцы присоединятся к профсоюзной автоколонне Южного федерального округа и продолжат путь через российские города.

Акция ФНПР стартовала 12 апреля во Владивостоке. Профсоюзные автоколонны преодолеют путь в 9985 км. По маршруту следования колонны участников автопробега приветствуют на митингах жители городов, профсоюзные лидеры и активисты. Цель акции – поддержка действий президента страны Владимира Путина, российской армии и Человека Труда, подчеркнули в облсовпрофе. 1 мая – в День солидарности трудящихся – участники автопробега встретятся в Москве.

6 мая профсоюзная автоколонна прибудет в Волгоград, где примет участие в мероприятиях на Мамаевом Кургане.

Напомним, в Волгограде с 2020 года не проводилось массовых уличных мероприятий с участием профсоюзов из-за эпидемии коронавируса. Активисты собирались лишь на концертах во Дворце профсоюзов.

