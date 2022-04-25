Общество

В Волгограде профсоюзы проведут митинг в поддержку президента

Общество 25.04.2022 23:16
25.04.2022 23:16


Во вторник, 26 апреля, в полдень в Волгограде у Дворца культуры профсоюзов состоится митинг в поддержку всероссийского автопробега Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР). Масштабная профсоюзная акция под лозунгами «Za мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!» проходит в рамках первомайских мероприятий, сообщили ИА «Высота 102» в организации.

Митинг даст старт профсоюзному автопробегу из города-героя Волгограда. Несколько экипажей от Волгоградского региона отправятся в Ростов-на-Дону. Волгоградцы присоединятся к профсоюзной автоколонне Южного федерального округа и продолжат путь через российские города.

Акция ФНПР стартовала 12 апреля во Владивостоке. Профсоюзные автоколонны преодолеют путь в 9985 км. По маршруту следования колонны участников автопробега приветствуют на митингах жители городов, профсоюзные лидеры и активисты. Цель акции – поддержка действий президента страны Владимира Путина, российской армии и Человека Труда, подчеркнули в облсовпрофе. 1 мая – в День солидарности трудящихся – участники автопробега встретятся  в Москве.

6 мая профсоюзная автоколонна прибудет в Волгоград, где примет участие в мероприятиях на Мамаевом Кургане.
Напомним, в Волгограде с 2020 года не проводилось массовых уличных мероприятий с участием профсоюзов из-за эпидемии коронавируса. Активисты собирались лишь на концертах во Дворце профсоюзов.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Общество
25.04.2022 23:01
Общество 25.04.2022 23:01

0
Далее
Общество
25.04.2022 19:36
Общество 25.04.2022 19:36

0
Далее
Общество
25.04.2022 18:02
Общество 25.04.2022 18:02

0
Далее
Общество
25.04.2022 17:43
Общество 25.04.2022 17:43

0
Далее
Общество
25.04.2022 17:27
Общество 25.04.2022 17:27

0
Далее
Общество
25.04.2022 17:27
Общество 25.04.2022 17:27

0
Далее
Общество
25.04.2022 16:33
Общество 25.04.2022 16:33

0
Далее
Общество
25.04.2022 16:22
Общество 25.04.2022 16:22

0
Далее
Общество
25.04.2022 15:18
Общество 25.04.2022 15:18

0
Далее
Общество
25.04.2022 15:04
Общество 25.04.2022 15:04

0
Далее
Общество
25.04.2022 14:15
Общество 25.04.2022 14:15

0
Далее
Общество
25.04.2022 12:23
Общество 25.04.2022 12:23

0
Далее
Общество
25.04.2022 11:12
Общество 25.04.2022 11:12

0
Далее
Общество
25.04.2022 11:12
Общество 25.04.2022 11:12

0
Далее
Общество
25.04.2022 10:59
Общество 25.04.2022 10:59

0
Далее

Лента новостей

23:16
В Волгограде профсоюзы проведут митинг в поддержку президентаСмотреть фотографии
23:01
Собчак зачитала Макаревичу стихи волгоградского сантехникаСмотреть фотографии
22:59
Директора и чиновники: определились первые претенденты в кандидаты в депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
19:36
Из-за вирусов пришлось прервать занятия в двух волгоградских школахСмотреть фотографии
19:09
«Душил и бил электрошокером»: в Волгоградской области суд арестовал напавшего на ювелирный салон разбойникаСмотреть фотографии
19:03
Змеи проснулись: один человек пострадал в Волгоградской области от укуса гадюкиСмотреть фотографии
18:59
В Камышине напавшую на ППС 40-летнюю женщину проверят на вменяемостьСмотреть фотографии
18:33
Волгоградцам рассказали, как защитить свои персональные данныеСмотреть фотографии
18:29
Волгоградское чудо природы Александровский грабен спасают от людейСмотреть фотографии
18:02
Жители Городища обвинили чиновников в отжиге отходов рядом с домамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
Мишустин выделил на волгоградские дороги еще 2,2 млрд рублейСмотреть фотографии
17:27
Под Волгоградом остановился паром из-за паводкаСмотреть фотографии
17:27
В поселке Волгограда на 10 дней отключили горячую водуСмотреть фотографии
16:33
Волгоградцев ждут длинные майские каникулыСмотреть фотографии
16:31
«Посмотрим им в глаза»: суд в Москве открестился от поселка-резервации ВолгоградаСмотреть фотографии
16:29
Житель Ярославля заманивал волгоградцев на фейковый сайт магазина техникиСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде поножовщина на Пасху завершилась чудесным спасениемСмотреть фотографии
16:01
«Спасите лазоревый цветок!»: в Волгоградской области распахивают земли с краснокнижными тюльпанамиСмотреть фотографии
15:54
Самозанятые волгоградцы заработали 1,9 млрд рублей в 2022 годуСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области День Победы встретят 367 ветеранов ВОВСмотреть фотографии
15:09
Рыбаков с сетями и электроудочкой поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:04
Всероссийские авиагонки состоятся под Волгоградом накануне 9 МаяСмотреть фотографии
14:31
Волжская ГЭС наращивает водосброс через плотинуСмотреть фотографии
14:17
Спикер Волгоградской облдумы увидит Путина в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
14:17
В Волжском во дворе дома нашли труп мужчины с ружьемСмотреть фотографии
14:15
Zа Мир! Труд! Май!: в Волгограде демонстранты 1 мая перекроют проспект ЛенинаСмотреть фотографии
13:25
Похититель женщины в Волгограде отправится в колонию на 5 летСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области мужчина отсек себе половые органыСмотреть фотографии
12:45
Двое подростков в Пасху ограбили храм в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Квартиры в Волгограде оказалась невыгодной инвестицией без их сдачи в арендуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 