Общество 26.04.2022 12:14
26.04.2022 12:14
Прокуратура заставила ООО «УК ТЗР» провести ремонт крыш четырех многоквартирных домов в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения требований жилищного законодательства выявила прокуратура Тракторозаводского района.
Установлено, что ООО «УК ТЗР» допускалось ненадлежащее содержание общедомового имущества – кровли, в многоквартирных домах №13 по ул.Николая Отрады, №10 по ул.Мясникова, №10 по ул.Батова и №25 по ул.Дегтярева.
- Постоянные протечки крыш после выпадения осадков влекли обоснованные обращения граждан на бездействие управляющей организации в органы прокуратуры, - сообщила Черединина.
В адрес руководства управляющей компании было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Также инициирован вопрос привлечения к административной ответственности по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований). Санкция данной статьи для должностных лиц предусматривает наказание от 100 до 250 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет; для юридических лиц – штраф от 300 до 350 тысяч рублей.
По данным надзорного ведомства, по результатам рассмотрения представления прокуратуры нарушения фактически устранены – в многоквартирных домах проведен ремонт крыш. Виновные должностные лица ООО «УК ТЗР» привлечены к дисциплинарной ответственности.
Жалобы на работу этой управляющей компании ранее поступали в редакцию ИА «Высота 102». Так, жильцы девятиэтажного дома №2 по улице Мясникова рассказали, что были вынуждены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить финансовую деятельность ООО «УК Тракторозаводского района» за три последних года. Людей возмутила выросшая плата за содержание и ремонт общедомового имущества, хотя, с их слов, они согласия на это не давали. На аналогичную проблему жаловались и жильцы дома №7 по улице академика Богомольца, которую также обслуживает данная УК.
Фото: прокуратуры Волгоградской области
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