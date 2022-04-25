Общество

В поселке Волгограда на 10 дней отключили горячую воду

Общество 25.04.2022 17:27
25.04.2022 17:27


В поселке Южный Красноармейского района Волгограда сегодня отключили горячую воду в связи с плановым ремонтом блочно-модульной котельной. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии теплоснабжения»,  без горячего водоснабжения остались 7 многоквартирных домов поселка, а также детский сад №349 и кадетский корпус.
Горячая вода вернется в дома и социальные объекты поселка 5 мая.

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