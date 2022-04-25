Общество

Почти 7 тысяч жителей Волгограда проголосовали за проекты благоустройства: промежуточные итоги

Общество 25.04.2022 09:41
25.04.2022 09:41




На всероссийской онлайн-платформе уже почти семь тысяч жителей Волгограда высказали свои предпочтения по проектам благоустройства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт 34.gorodsreda.ru, по-прежнему самыми активными остаются жители Красноармейского и Советского районов региональной столицы. Активизировались за последние несколько дней и жители Тракторозаводского района. 

Промежуточные итоги голосования, в котором приняли участие 6 891 житель Волгограда, выглядят следующим образом: 

  1. Пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского от пр. Ленина до ул. Шурухина, включая территорию, прилегающую ДК Тракторозаводского района (3-й этап, 2-я очередь) - 1622 голосов 
  2. Территория, прилегающая к музею-заповеднику «Старая Сарепта» с организацией пешеходно-прогулочных зон (2-й, 3-й, 4-й этапы) - 1490 голосов 
  3. Озеленение по ул. Казахской в границах ул. Новосибирской до пр. Университетского (2-й этап) - 1306
  4. Территория Набережной 62-й Армии от ресторана «Маяк» до Нулевой Продольной магистрали (2-й этап) - 765 голосов
  5. Сквер «Сурский» в Центральном районе Волгограда - 592 голосов 
  6. Горсад и пешеходные зоны по улицам Коммунистической и Ленина (2-й, 3-й, 4-й этапы) - 437 голосов. 

Напомним, что по итогам голосования будет определена очередность благоустройства. Первым делом строители и озеленители придут на те территории, за которые жители Волгограда отдали наибольшее количество голосов. 

Чтобы проголосовать на всероссийской платформе, достаточно перейти по указанной выше ссылке, авторизоваться с помощью Госуслуг и выбрать среди представленных населенных пунктов Волгоград. 

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