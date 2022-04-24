В Волгограде «Ротор» готовится проиграть «Енисею» со счетом 1:2

Волгоградский «Ротор» примет на стадионе «Волгоград Арена» футболистов из красноярского клуба «Енисей». Футбольное противостояние начнется в 16.00 сегодня, 24 апреля, сообщает ИА «Высота 102».

Болельщики сине-голубых снова разделились на два лагеря. Одни предлагают бойкотировать оставшиеся матчи клуба в ФНЛ, другие — до сих пор верят в победу волгоградских футболистов.

Фанаты даже называет возможный счет сегодняшней встречи. По мнению волгоградца, игроки «Ротора» проиграют со счетом 1:2. В обсуждениях на фан-площадке сине-голубых в Сети также высказывалось предположение, что футболисты ФК «Енисей» способны забить лишь самим себе.

В предыдущем матче подопечные Артема Куликова уступили московскому «Торпедо», пропустив один гол в свои ворота. Ранее тренер «Ротора» рассказал, как будет выигрывать его команда.