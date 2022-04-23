Общество

В Волгоградском ботаническом саду зацвели магнолии

Общество 23.04.2022 07:56
23.04.2022 07:56


Магнолия звездчатая и магнолия Суланжа расцвели в ботаническом саду в Волгограде. Крупные чашевидные бело-розовые цветки распустились на тонких веточках молодых деревьев, источая в округе нежный сладковатый аромат. О периоде цветения сообщили в официальном аккаунте ботсада «ВКонтакте».

Сотрудники учреждения опубликовали снимки наиболее красивого вида – магнолии Суланжа, названной по фамилии французского селекционера. Он скрестил магнолию лилиецветную и магнолию голую, получив гибрид с длительным периодом цветения.

Из листьев, цветов и молодых ветвей магнолии изготавливают ценное эфирное масло, а кора и бутоны применяются в китайской медицине. Магнолия также является национальным цветком-символом Северной Кореи и официальным цветком штатов Луизиана и Миссисипи в США.

Фото: Волгоградский ботанический сад/ ВКонтакте.

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