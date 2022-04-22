

Региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» скорректирует сумму начислений СНТ «Медпром», расположенному на острове Сарпинский близ хутора Зайчики. В настоящее время за дачным обществом числится баснословный долг в 120 тысяч рублей, возникший буквально из воздуха. О перерасчете ИА «Высота 102» сообщил директор ООО «Ситиматик-Волгоград» Андрей Дёмин в ответ на редакционный запрос.

Напомним, ранее информагентство сообщало о поданном против СНТ «Медпром» иске от регоператора о взыскании 120 тысяч рублей, включая 82,5 тысячи рублей долга и 37,7 тысяч рублей неустойки. Арбитражный суд должен рассмотреть дело в упрощенном порядке. При этом председатель СНТ Владимир Полетаев даже не получал копию иска, чтобы ознакомиться с доводами и подготовить на него адекватное возражение.

– В приложении к договору на обращение с ТКО у нас прописано – вывоз одного контейнера раз в месяц. Откуда вообще взялись такие суммы за вывоз отходов, почему нам начисляли по 17-20 и более тысяч в месяц, а теперь «Ситиматик» требует их с нас в суде?! У них целая армия юристов, у меня же только я сам и бухгалтер на полставки, – возмущен Владимир Полетаев, СНТ которого может разориться из-за одного лишь иска «Ситиматик-Волгоград».

Регоператор в ответе на запрос «Высоты 102» сообщил, что после получения письма от журналистов была проведена проверка.

– Региональным оператором проведена проверка сведений об объемах оказанной услуги. По результатам документальной сверки выявлено расхождение между начислениями и фактически вывезенными отходами. Принято решение о проведении корректировки по сумме начислений. В адрес потребителя направлены корректировочные документы, – говорится в письме за подписью руководителя «Ситиматика-Волгоград».

Информагентство будет следить за развитием событий.