Происшествия

На юге Волгограда устраняют аварию, оставившую без воды проспект Канатчиков

Происшествия 22.04.2022 16:10
22.04.2022 16:10

Жители нескольких многоквартирных домов в Красноармейском районе Волгограда остались без воды из-за аварии на трубопроводе.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», вернуть ресурс жителям проспекта Канатчиков планируют сегодня.

— В настоящий момент бригада производит восстановительные работы на трубопроводе по проспекту Канатчиков, 10, — сообщили информагентству в компании. — Для этого временно приостановлена подача ресурса к ряду близлежащих домов. По предварительной оценке, работы завершатся сегодня до конца рабочего дня. Сразу после этого водоснабжение будет возобновлено в полном объеме.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Происшествия
22.04.2022 16:41
Происшествия 22.04.2022 16:41

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 14:33
Происшествия 22.04.2022 14:33

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 11:48
Происшествия 22.04.2022 11:48

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 10:46
Происшествия 22.04.2022 10:46

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 10:35
Происшествия 22.04.2022 10:35

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 09:45
Происшествия 22.04.2022 09:45

0
Далее
Происшествия
21.04.2022 22:45
Происшествия 21.04.2022 22:45

0
Далее
Происшествия
21.04.2022 20:07
Происшествия 21.04.2022 20:07

0
Далее
Происшествия
21.04.2022 09:57
Происшествия 21.04.2022 09:57

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 23:23
Происшествия 20.04.2022 23:23

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 19:12
Происшествия 20.04.2022 19:12

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 18:48
Происшествия 20.04.2022 18:48

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 16:37
Происшествия 20.04.2022 16:37

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 16:36
Происшествия 20.04.2022 16:36

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 16:15
Происшествия 20.04.2022 16:15

0
Далее

Лента новостей

18:53
В Волгограде объявили об открытии навигации до хутора ЗайчикиСмотреть фотографии
18:33
Оборудование для АПК повезут из Волгограда на ДонбассСмотреть фотографии
18:21
В Волгограде наградили «Женщин года»Смотреть фотографии
18:12
Сквозь дебри к дому: частный сектор Волгограда стремительно превращается в «пороховую бочку»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгограде зарегистрировали новорожденную девочку из МариуполяСмотреть фотографии
17:19
Волгоградские налоговики озвучили новые данные по ситуации с бизнесомСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде встретили участников спецоперации на УкраинеСмотреть фотографии
16:41
Под окнами девятиэтажки на юге Волгограда нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
16:10
На юге Волгограда устраняют аварию, оставившую без воды проспект КанатчиковСмотреть фотографии
16:05
Перевозчики Волжского отстояли свои маршрутки в судеСмотреть фотографии
15:52
Волгоградский госархив презентовал выставку к юбилею завода «Красный Октябрь»Смотреть фотографии
15:35
Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero уходит из РоссииСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде изготовят 3000 пригласительных на парад 9 маяСмотреть фотографии
15:23
Полиция установила личность дальнобойщика, погибшего в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:38
Волгоградцу светит срок за махинации с земельным участкомСмотреть фотографии
14:33
Битва за сахар пожилых волжанок в «Покупочке» закончилась переломомСмотреть фотографии
13:45
Обидевшийся на цены волгоградец «заминировал» автосалонСмотреть фотографии
13:41
«Это точно можно есть?»: сетевики кормят волгоградцев сосисками от 14 рублейСмотреть фотографии
13:37
Бывший вице-губернатор Волгоградской области предложил сократить работу гипермаркетов по выходнымСмотреть фотографии
13:31
Под Волгоградом осудили разбойника, напавшего с кухонным ножом на офис микрозаймовСмотреть фотографии
13:09
С Первомаем, парадом и Бессмертным полком: Бочаров разрешил массовые гуляния на майских праздникахСмотреть фотографии
12:46
Сырники, пасхальные куличи и лапша по-домашнему: в школах Волгограда обновляется рацион питанияСмотреть фотографии
12:45
Олег Савченко: Самое важное сегодня — защитить людейСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде запускают производство препаратов от инфаркта и инсультаСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде новые очистные сооружения за миллиард вывели из тениСмотреть фотографии
11:48
В столкновении двух грузовиков в Волгоградской области погибли оба водителяСмотреть фотографии
11:34
Двое юных закладчиков из Волгоградской области проведут молодость на зонеСмотреть фотографии
11:33
Больницу Фишера обязали в суде узаконить новую вертолетную площадкуСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде ударными темпами восстанавливают ступени к улице КовентриСмотреть фотографии
10:59
«Я их людьми назвать не могу»: родные убитого Романа Гребенюка просят ужесточить приговор МелконянуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 