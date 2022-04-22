Жители нескольких многоквартирных домов в Красноармейском районе Волгограда остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», вернуть ресурс жителям проспекта Канатчиков планируют сегодня.

— В настоящий момент бригада производит восстановительные работы на трубопроводе по проспекту Канатчиков, 10, — сообщили информагентству в компании. — Для этого временно приостановлена подача ресурса к ряду близлежащих домов. По предварительной оценке, работы завершатся сегодня до конца рабочего дня. Сразу после этого водоснабжение будет возобновлено в полном объеме.