



Вход со стороны Волги в пешеходный тоннель на станции скоростного трамвая в Волгограде «площадь Ленина» готовят к основательному ремонту. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, в настоящее время объявлен открытый электронный аукцион по поиску подрядчика. Начальная стоимость работ составляет 3,5 миллиона рублей.

Капитальный ремонт несущих элементов лестницы пешеходного тоннеля на станции «площадь Ленина» в Центральном районе Волгограда требуется со стороны выхода на улицу Наумова и музею-панораме «Сталинградская битва».

Рекомендации по ремонту и усилению строительных конструкций входа даны на основании экспертного заключения по материалам обследования технического состояния указанных конструкций. Работы проводили специалисты ФГБОУ ВО «ВолгГТУ».

Установлено, что техническое состояние несущих железобетонных конструкций схода со стороны р. Волги в пешеходный тоннель на станцию «площадь В.И. Ленина» является аварийным.

- Фактическое техническое состояние несущих железобетонных конструкций обследованного схода позволяют классифицировать его эксплуатационную пригодность стадией ускоренной конструктивной деградации, - указано в документах закупки.

Обследование показало, что железобетонные конструкции схода эксплуатируются в условиях интенсивных климатических воздействий с резкими колебаниями температур окружающего воздуха и интенсивным увлажнением конструкций при полном отсутствии воздухообмена в подступенном пространстве обследованного схода.

Проектом предусматривается демонтаж облицовки ступеней и площадок, демонтаж аварийных сборных железобетонных ступеней, усиление существующих железобетонных колон и балок металлоконструкциями, возведение монолитных опорных стенок под балками, производство новых сборных железобетонных ступеней той же конфигурации, что и существующие и монтаж их в прежнее положение.

Для устранения возможности разрушения несущих конструкций также необходимо выполнить систему вентиляции, обеспечивающую однократный воздухообмен. Гранитную облицовку ступеней и мраморную облицовку цоколя на время работ снимут, а потом вернут на место.

Заказчиком работ выступает МУП «Метроэлектротранс» Волгограда.



