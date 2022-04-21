Общество 21.04.2022 22:08
21.04.2022 22:08
Вход со стороны Волги в пешеходный тоннель на станции скоростного трамвая в Волгограде «площадь Ленина» готовят к основательному ремонту. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, в настоящее время объявлен открытый электронный аукцион по поиску подрядчика. Начальная стоимость работ составляет 3,5 миллиона рублей.
Капитальный ремонт несущих элементов лестницы пешеходного тоннеля на станции «площадь Ленина» в Центральном районе Волгограда требуется со стороны выхода на улицу Наумова и музею-панораме «Сталинградская битва».
Рекомендации по ремонту и усилению строительных конструкций входа даны на основании экспертного заключения по материалам обследования технического состояния указанных конструкций. Работы проводили специалисты ФГБОУ ВО «ВолгГТУ».
Установлено, что техническое состояние несущих железобетонных конструкций схода со стороны р. Волги в пешеходный тоннель на станцию «площадь В.И. Ленина» является аварийным.
- Фактическое техническое состояние несущих железобетонных конструкций обследованного схода позволяют классифицировать его эксплуатационную пригодность стадией ускоренной конструктивной деградации, - указано в документах закупки.
Обследование показало, что железобетонные конструкции схода эксплуатируются в условиях интенсивных климатических воздействий с резкими колебаниями температур окружающего воздуха и интенсивным увлажнением конструкций при полном отсутствии воздухообмена в подступенном пространстве обследованного схода.
Проектом предусматривается демонтаж облицовки ступеней и площадок, демонтаж аварийных сборных железобетонных ступеней, усиление существующих железобетонных колон и балок металлоконструкциями, возведение монолитных опорных стенок под балками, производство новых сборных железобетонных ступеней той же конфигурации, что и существующие и монтаж их в прежнее положение.
Для устранения возможности разрушения несущих конструкций также необходимо выполнить систему вентиляции, обеспечивающую однократный воздухообмен. Гранитную облицовку ступеней и мраморную облицовку цоколя на время работ снимут, а потом вернут на место.
Заказчиком работ выступает МУП «Метроэлектротранс» Волгограда.
Реклама
В Волгограде на Пасху пустят автобусы до кладбищ: список остановок21.04.2022 20:48
Общество 21.04.2022 20:48
«Навалил кучи и канул в Лету»: разорившийся застройщик поселил под Волгоградом людей рядом со свалкой21.04.2022 20:33
Общество 21.04.2022 20:33
Из Волгограда отправлено еще 18 тонн гумпомощи участникам спецоперации21.04.2022 18:59
Общество 21.04.2022 18:59
Всего две тысячи волгоградцев за 6 дней проголосовали по проектам благоустройства21.04.2022 18:01
Общество 21.04.2022 18:01
Отвечать четко и быстро: чиновников в Волгоградской области обязали вести соцсети21.04.2022 17:48
Общество 21.04.2022 17:48
«Проклятье Тракторного»: недострой на месте завода в Волгограде превращается в руины21.04.2022 17:29
Общество 21.04.2022 17:29
В Волгограде телевизионщики через суд требуют от мэрии ремонта дороги21.04.2022 17:00
Общество 21.04.2022 17:00
Вячеслав Бутусов выступит на «Волгоград Арене» 2 июля21.04.2022 16:18
Общество 21.04.2022 16:18
Волгоград цветущий: белая сакура распустилась в ЦПКиО21.04.2022 15:11
Общество 21.04.2022 15:11
Депутат поднял вопрос о собачьих экскрементах в Волгоградской облдуме21.04.2022 14:54
Общество 21.04.2022 14:54
Майора из Волгоградской области наградили медалью Росгвардии21.04.2022 14:25
Общество 21.04.2022 14:25
Волгоградцам рассказали, как отстоять права в случае врачебной ошибки21.04.2022 13:21
Общество 21.04.2022 13:21
Завод в Волгограде обязали поднять из воды два затонувших теплохода21.04.2022 12:28
Общество 21.04.2022 12:28
Освещение и проблемы детей: волгоградцы с жалобами обратились к Бочарову21.04.2022 12:13
Общество 21.04.2022 12:13
Банк «Открытие»: 71% россиян не опасаются потерять работу в ближайшее время21.04.2022 11:34
Общество 21.04.2022 11:34
Реклама