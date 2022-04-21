Общество

Отвечать четко и быстро: чиновников в Волгоградской области обязали вести соцсети

Общество 21.04.2022 17:48
21.04.2022 17:48


Органы исполнительной власти Волгоградской области будут в обязательном порядке вести аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и отвечать на сообщения жителей региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Документом также утверждены порядки создания и ведения страничек и организации работы с сообщениями пользователей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное постановление.

Координировать работу чиновников в соцсетях будет Центр управления регионом (ЦУР). В течение 20 дней с момента подписания документа, то есть к 8 мая, руководители областных комитетов и ведомств должны определить сотрудников, ответственных за работу с сообщениями пользователей. Им должен быть чиновник рангом не ниже замруководителя. От руководителей также требуется назначить работников, которые будут готовить и публиковать ответы на обращения людей.

Глав городов и муниципальных районов постановление не обязывает вести соцсети, но рекомендует им принять локальные акты, аналогичные подписанному Бочаровым документу. Также настоятельно рекомендуется определить сотрудников, которые будут работать с аккаунтами мэрий и районных администраций.

Контролировать весь процесс будет вице-губернатор Геннадий Шевцов.

Согласно инструкции, опубликованной с постановлением губернатора, органы исполнительной власти должны передать в ЦУР все контакты чиновника, ответственного за создание и ведение аккаунтов. На обеих страничках ответственный за SMM-стратегию комитета или ведомства должен дважды в неделю публиковать не менее пяти постов о деятельности органа или другую общественно значимую информацию. Посты должны быть разбавлены фотографиями, инфографикой, анимацией, видеороликами, опросами, конкурсами и даже прямыми эфирами.

– При ведении аккаунтов применяется в том числе новый инструментарий сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (например, приложения, виджеты, динамические обложки и другое), – гласит один из пунктов постановления.

Отдельное внимание уделено стилю написания постов – авторы должны писать легко и просто, используя разговорную речь, что характерно для соцсетей. Ответственным за ВК и ОК придется модерировать комментарии, удаляя записи с матом, спамом, оскорблениями и нарушающие закон.

Наряду с размещением публикаций и удалением комментариев сотрудники комитетов будут мониторить сообщения от пользователей – жителей Волгоградской области. Если они содержат просьбу, жалобу, предложение или вопрос, то на них придется отвечать в течение четырех рабочих часов. Если ответ будет промежуточным, то с окончательным чиновники не имеют права затягивать дольше недели. В любом случае, ответ обеспокоенному жителю необходимо публиковать там же, где он оставил свой пост или комментарий – публично. Отвечать придется по существу – на повторные сообщения или комментарии сотрудники комитетов должны публиковать информацию о принятых мерах или ходе решения вопроса.

Губернатор своим постановлением регламентировал даже количество символов в ответах на посты пользователей – не более 400. Если есть подтверждающие слова фото или видео, SMM-менеджеры властных органов тоже должны их прикреплять.

От ЦУР требуется не просто контролировать работу чиновников в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», но и ежемесячно сдавать сводный отчет о ее своевременности и качестве и о динамике сообщений жителей Волгоградской области. Отчеты лягут на стол Геннадия Шевцова.

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