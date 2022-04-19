Волгоградец судится с банком из-за блокировки счетов после конвертации валют



Житель Волгоградской области П.Е. и представитель АО «Тинькофф Банк» встретятся в Центральном районном суде Волгограда из-за блокировки счетов волгоградца. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина подал иск с требованием признать действия банка неправомерными и разморозить его счета.

В заявлении истец указал, что с 2015 года у него открыто несколько счетов в «Тинькофф Банке», и в марте 2022 года финансово-кредитная организация разом заблокировала ему доступ к ним. После этого банк запросил ряд документов для разблокировки, которые истец предоставил, однако своими деньгами он не может воспользоваться по сей день. При этом, по словам волгоградца, банк не указал, в связи с чем заморозил счета.

Однако в иске не упоминается о возможных причинах блокировки средств. Дело в том, что житель Волгоградской области, как и еще несколько клиентов банка из других городов России, в феврале-марте сумели выгодно конвертировать рубли в доллары и евро через промежуточную операцию с фунтами. Об этом рассказали три клиента банка, предоставив копии свои исков в редакцию журнала Forbes.

Один из истцов сумел заработать на конвертациях валют почти четверть от первоначальной суммы – 200 тысяч евро – и порекомендовал своему знакомому тоже воспользоваться этой схемой. А уже на следующий день «Тинькофф Банк» заблокировал его счет, а после разбирательств в офисе мужчина обнаружил еще и списание почти 2 млн рублей и еще 28 тысяч евро в связи с «неосновательным обогащением».

Вероятно, выгодной схемой воспользовался и клиент из Волгоградской области, однако в исковом заявлении об этом не сообщается, как и о списании денег.

Представители «Тинькофф Банк» прокомментировали журналу Forbes ситуацию с исками клиентов против них и заявили, что планируют подать встречные заявления. В техподдержке пояснили, что 27 февраля, 1 и 11 марта некоторые клиенты «воспользовались уязвимостью в работе алгоритмов расчета кросс-курсов валют». Они совершили «многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения».