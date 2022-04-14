Памятник речникам после зимовки вернули в русло Волги

В Волгограде напротив музея-панорамы «Сталинградская битва» в акватории Волги вновь занял свое место плавучий памятник волжским речникам и кораблям.

Установка памятного знака ежегодно производится в преддверии празднования Дня Победы в Великой отечественной войне. По окончании навигации осенью сотрудники порта перевозят его на зимовку и для проведения профилактических работ. В затоне специалисты осматривают памятник, очищают от пыли и грязи и обновляют окрашенные поверхности.

Памятник представляет собой якорь высотой 15 метров, который установлен на плавучей платформе и символизирует отвагу и героизм волжских речников. В русле Волги он пробудет до конца сезона навигации.