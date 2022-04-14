Общество

В Волгограде «Бессмертный полк» может снова пройти в привычном формате

Общество 14.04.2022 13:37
14.04.2022 13:37


Всероссийская акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» в День Победы 9 мая состоится в городах России в онлайн-формате, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-секретаря ООД «Бессмертный полк России» Ольгу Байбулову. Окончательное решение на местах будут принимать чиновники. 

— Вся информация по акции направлена в регионы. Все на стадии согласования. Конечное решение по формату проведения мероприятия остается за региональными властями с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте РФ, — прокомментировала Байбулова.

В 2021 году акцию провели в Волгограде в онлайн-формате без традиционного шествия. В 2020-м в День Победы из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» прошел в необычном формате: вместо традиционного шествия с портретами фронтовиков от Дома Павлова стартовала автомобильная ретро-колонна с портретами 127 Героев Советского Союза и списками всех войсковых соединений и частей, сражавшихся в Сталинградской битве. 

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