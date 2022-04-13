Общество

«Ремонт влетает в копеечку»: чиновники проверили цены на стройматериалы в Волгограде

Общество 13.04.2022 16:22
13.04.2022 16:22


В Волгоградской области крупные ритейлеры бытовой техники, электротехники и других товаров для дома возвращаются к докризисным ценам. Это отмечают и покупатели, и сами продавцы. Одновременно в магазинах, отпускающих строительные и отделочные материалы, наблюдается обратная тенденция. Еще неделю назад оптовики предупреждали о повышении цен практически на все категории. Как убедились сегодня, 13 апреля, волгоградские чиновники на ряд товаров ценник действительно вырос на 20%, а то и на 30%. 


Представители надзорных органов и областного профильного комитета в компании с журналистами наведались в среду в один из крупнейших в Волгограде магазинов стройматериалов и товаров для дома «Леруа Мерлен». Сотрудники торговой сети, к слову, не оказали радушный прием, предупредив СМИ о недопустимости съемки продавцов и общения с ними. 


Первым делом контролеры отправились в ряды с обоями. Выяснилось, что существенного роста цен на данную категорию товаров не случилось – в среднем за рулон виниловых обоев покупателю придется отдать от 2,5 до 3 тысяч рублей. 

Напольные покрытия в «Леруа» также остались по цене на том же уровне,  что и неделю назад. Так, квадратный метр линолеума обойдется в среднем в 550-620 рублей, а целый рулон 8370 рублей.

Изменения в сторону подорожания были зафиксированы на пенополистирол для теплоизоляции помещений. За квадратный метр материала волгоградцам в среднем придется выложить 250 рублей. Также выросли цены на цемент. Неделю назад 50-килограммовый мешок стройматериала можно было приобрести за 310 рублей – сейчас уже за 378 рублей.

— По сегодняшнему рейду можно сказать, что мы видим широкий выбор товаров, дефицита не наблюдаем. Зафиксирован значительный рост цен на цемент и также на пенополистирол. Цемент различных марок подорожал от 9 до 18%. Данные будут проанализированы и направлены в федеральных штаб, — рассказала начальник отдела реализации государственных и региональных программ комитета строительства Волгоградской области Наталья Панфлитова.

Покупатели, находившиеся во время рейда в магазине, были в корне не согласны с наблюдениями чиновников. Волгоградцы уверены, что ремонт для среднестатистического горожанина стал слишком дорогим удовольствием. 

— Ремонт в копеечку влетает сегодня. По нашим зарплатам выходит накладно – заплати за материалы, за работу, инструмент и пятое, десятое. Поэтому приходится делать все самим по возможности. С такими ценами глаза на лоб лезут. Если сравнивать сейчас и прошлый год, то разница значительная. В среднем материалы уже подорожали на 30%, а это только начало, — поделился мнением строитель со стажем Александр Ткачев. 

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