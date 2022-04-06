В Волгоградской области наметилась тенденция к снижению отпускной стоимости на бытовую технику и электронику. Едва ли не каждый день телевизоры, ноутбуки, смартфоны и другие товары возвращаются к ценам периода января-февраля этого года. 6 апреля в Волгограде уровень цен оценили в ходе межведомственного рейда чиновники, представители надзорных органов и СМИ.

Напомним, что в середине марта консультанты в волгоградских магазинах электроники честно признавались в том, что ценники на ряд товаров в связи с ограничениями западных стран, введенных в отношении России, меняют едва ли не ежедневно. Жители Волгограда при этом судорожно сметали с полок уже подорожавшую технику.

Тенденция к снижению цен наметилась на минувшей неделе. Первыми подешевели в магазинах областного центра гаджеты Apple и телевизоры. Продавцы опустевших магазинов навязывали горожанам товары со скидкой до 20%. Сегодня журналисты ИА «Высота 102» совместно с контролерами проинспектировали полки «М.Видео» и «Эльдорадо».





В магазине «М.Видео» привлекают внимание покупателей заметно "подтаявшие" в цене холодильники. Техника среднего ценового сегмента брендов Haier и Samsung продается со скидкой до 20% к ценам недельной давности. Новая модель вместительного холодильника Haier теперь обойдется волгоградцам в районе 55 тысяч рублей.





Особый акцент, общаясь с журналистами возле полок с телевизорами, консультанты делают на бренд белорусского производства Novex. За 16 тысяч рублей производитель обещает четкую картинку на 32-дюймовом экране с узкими рамками и полное погружение благодаря двум встроенным динамикам. Цены на модели телевизоров LG, Samsung, Sony и другие снизились на 15-20%.

И в «Эльдорадо», и в «М.Видео» заметнее всего подешевели товары для женской красоты. Стоимость фенов, щипцов и выпрямителей для волос упала вдвое. Цены на данную категорию сейчас колеблются от 600 до 7000 рублей.









Крупные ритейлеры также понизили цены и на стиральные машины брендов Beko, Haier, Indesit и Hotpoint-Ariston. В среднем цены на машинки европейских производителей снизились на 5-8 тысяч рублей.

Незначительное изменение цены зафиксировано на электрочайники и другие нагревательные приборы. В среднем приборы подешевели на 500 рублей.

— На текущий момент мы наблюдаем стабилизацию спроса — отсутствие пустых полок, каких-то позиций привычных брендов, к которым привык потребитель, мы не заметили,— заявила по итогам рейда зампред областного комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Виолетта Калмыкова. — Что касается ценовой ситуации, мы увидели большое количество желтых ценников, которые свидетельствуют о снижении цен на товары. В среднем на 50% ценники упали в сегменте мелкой бытовой техники. Это обусловлено прежде всего стабилизацией курса валют и восполнением товарных запасов на складах ритейлеров, дефицит которых был вызван резким ажиотажем.