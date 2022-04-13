Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после эвакуации

В Волгограде сегодня,13 апреля, очередное сообщение о готовящемся теракте поступило администрации Международного аэропорта. Как сообщает ИА «Высота 102», к этому часу воздушная гавань уже вернулась к штатной работе. Сообщение о минирование оказалось ложным.

По сведениям официального представителя аэропорта Анастасии Голодовой, эвакуация была проведена около полудня.

— Сегодня в 11:58 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса аэропорта Волгограда, — сообщила пресс-секретарь. — По установленному порядку была проведена эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала.

Информация о минировании не подтвердилась. С 13:00 волгоградский аэропорт работает в штатном режиме.

Известно, что из-за ложных сообщений о минированиях в Волгограде также была остановлена работа торгово-развлекательных центром. В частности, на выход в экстренном порядке попросили сотрудников и посетителей ТРК «Мармелад».