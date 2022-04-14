Биолог vs волонтеры: волгоградцам рассказали правду о жизни белок на Мамаевом кургане



Проживающие пятый год на Мамаевом кургане в Волгограде белки в этом году неожиданно оказались в эпицентре назревающего скандала. В социальных сетях стали появляться сообщения о внезапной массовой гибели зверьков и выпавших из гнезд полуживых детенышах. Волонтеры из приюта «Птичий остров» и вовсе заявили, что лесопарковая зона на главной высоте России является не самым подходящим домом для белок.

В начале недели журналисты ИА «Высота 102» лично побывали на Мамаевом кургане, где на скромном пятачке земли встретили сразу двух взрослых особей. Крайне подвижные белки явно не бедствовали и были довольны жизнью: при полных кормушках предложенный им фундук они ловко хватали с рук и прикапывали под опавшими листьями и травой. Их наглости поражались даже птицы: взбежавшая на сосну белка вспугнула ушастую сову, которая поспешила улететь восвояси, шумно расправив крылья.





Ближе к храму Всех Святых на густо заросшем деревьями и кустарниками участке резвились молоденькие бельчата – малыши еще опасались подбегать к людям, как их старшие сородичи.

Несмотря на увиденное, у корреспондентов информагентства осталась тень сомнения – вдруг с белками действительно что-то не то? Чтобы подтвердить или опровергнуть заявления волонтеров, «Высота 102» обратилась за комментарием к биологу, профессору ВолГАУ, доктору сельскохозяйственных наук Галине Егоровой.

– Многие считают, что на Мамаевом кургане, куда белки были искусственно заселены, не создаются благоприятные условия для их проживания и пропитания, – говорит Галина Егорова. – Я бы как эксперт с этим не согласилась, потому что для белок созданы подходящие и хорошие условия: там стоят домики, немного похожие на скворечники, развешаны кормушки и поилки. Есть и таблички для гостей, где сказано, чем можно кормить белок, а чем нет. Сотрудники на Мамаевом кургане кормят их тем, что положено по рациону: яблоки, морковь, орехи. Повторюсь, белкам для проживания на Мамаевом кургане созданы все условия.



По словам биолога, если в 2017 году на главную высоту России были завезены из Подмосковья всего пять пар белок, то сейчас популяция с учетом естественной смертности насчитывает где-то 30-35 особей.

– Внезапная смерть вряд ли может постичь бельчат в детском возрасте. Если созданы нормальные для них условия и они здоровы, то их жизни вне всякой опасности, – подчеркнула доктор наук. – Просто так, ни с того, ни с сего белка умереть не может. Исключение составляют случаи заражения каким-либо заболеванием. Переносчиками болезней могут быть птицы, в том числе голуби, бродячие собаки. В таком случае взрослая белка или ее детёныш могут погибнуть.

Помимо заразных болезней здоровью и жизни белок могут угрожать еще два фактора – неправильное кормление и чрезмерное внимание.

– Часто люди, которые приходят посмотреть на белок, кормят их неподходящими продуктами: дают им сухарики, жареные семечки, соленые орешки. Все это вызывает диспепсию, нарушение пищеварения у самок, которые кормят бельчат, и они тоже могут пострадать, – акцентировала внимание эксперт. – Еще одна опасность для белок и бельчат – настойчивое внимание детей, которые гоняются за грызунами. У маленьких белок особенный сердечный ритм, их можно загонять, говоря простым языком. После этого они могут заболеть и даже умереть.





Распространяющиеся в социальных сетях сведения о том, что самцы выталкивают бельчат из гнезд, чтобы поскорее спариться с самками, правдивы, сказала Галина Егорова. Однако детеныши могут и сами нечаянно выпасть из дупла из-за собственного любопытства. Поэтому, если посетители Мамаева кургана обнаружат лежащего на земле бельчонка без движения, необходимо положить его на что-то мягкое и отнести сотрудникам, отвечающим за содержание белок.

Аналогично следует поступить в любом другом парке, где живут белки и есть специалисты по уходу за ними. В лесу же крошечных бельчат, выпавших из дупла, следует доставить к егерю, пояснила Галина Егорова. В крайнем случае малыша можно забрать к себе домой и постараться выходить его самостоятельно, после чего отпустить в лес.





Впрочем, белки сами по себе являются весьма плодовитыми животными, отметила биолог: в год они могут давать до трех пометов. Первое за год потомство рождается в конце февраля-начале марта – сейчас детенышам на Мамаевом кургане как раз около двух месяцев. Второй раз самки рожают детенышей в июне, а третий приплод может появиться на свет уже в августе, если климат достаточно теплый. Поэтому вполне вероятно, что скоро по деревьям на Мамаевом кургане будут прыгать не только окрепшие малыши, но и их беременные мамы.