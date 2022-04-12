В Волжском инвалид-колясочник, запертый на 5 этаже, справил новоселье

37-летний волжанин с ограниченными возможностями получил приспособленное для свободного перемещения жилье после вмешательства прокуратуры. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, еще в 2020 году квартира инвалида 1 группы была признана непригодной для проживания. Однако необходимым жильем мужчина так и не был обеспечен.

Волжанина приютили родственники, которые проживали на пятом этаже в доме без лифта. Мужчина был практически заперт в четырех стенах и не имел возможности выходить на улицу.

По результатам проверки прокуратурой в адрес руководства администрации Волжского было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В результате инвалид-колясочник получил однокомнатную квартиру, адаптированную для человека с ограниченными возможностями.