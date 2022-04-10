Метким выстрелом в леденец 10-летняя жительница Волгограда Анастасия Пирятинская покорила сердца ведущих программы «Вундеркинды» на телеканале «Пятница». Тимур Родригез и Регина Тодоренко должны были угадать талант девочки, но с выбором промахнулись – в отличии от юной волгоградки, которая попала с 15 метров в закрепленную на мишени карамельку.
Впервые Анастасия Пирятинская появилась на экранах телезрителей в начале ноября 2021 года: тогда она принимала участие в программе «Лучше всех!». Ведущий Максим Галкин расспросил девочку о ее увлечениях: волгоградка обожает лошадей и на протяжении четырех лет занимается стрельбой. Второй талант она начала развивать после того, как попыталась выиграть плюшевую игрушку в тире.
По всей видимости, Тимур Родригез и Регина Тодоренко с другого канала не смотрели тот выпуск, иначе сразу бы отгадали секретный навык волгоградского вундеркинда. Впрочем, Насте отлично удалось запутать ведущих рассказами про любовь к шоколаду и «карамельным» образом, из-за чего взрослые решили, что девочка мастерски выдувает фигуры из карамели. Но вместо демонстрации этого таланта Анастасия отступила от леденца на 15 метров и поразила его с этого расстояния.
Фото: телеканал "Пятница"/ официальный сайт.