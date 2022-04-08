Стало известно о состоянии пострадавших в ночном ДТП волгоградок

Трех из четырех женщин, пострадавших в ночном ДТП на Нулевой Продольной в Волгограде, госпитализировали в больницу скорой помощи №25. Еще одну 22-летнюю девушку врачи отпустили из больницы после осмотра, назначив амбулаторное лечение. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
– Все пострадавшие доставлены в приемное отделение ГКБ СМП № 25, где была оказана первая помощь и проведено обследование, – рассказали в облздраве. – По его итогам женщин в возрасте 24 и 30 лет госпитализировали в отделение нейрохирурги. Женщина-водитель в возрасте 22 лет госпитализирована в травматологическое отделение.
Состояние трех госпитализированных врачи оценивают как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.
Напомним, четыре девушки пострадали в результате ДТП на Нулевой Продольной в центре Волгограда, случившегося в ночь на пятницу, 8 апреля. Виновником жесткой аварии стала 23-летняя девушка за рулем Skoda Octavia. По данным полиции, водитель не справилась с управлением автомобилем, в результате чего машина наехала на бордюр, после чего врезалась в ограждение пешеходной зоны.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.