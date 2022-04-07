Жители четырех районов Волгограда днем 8 апреля останутся без света

В Волгограде 8 апреля энергетики проведут плановое отключение электричества в четырех районах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ПАО «ВМЭС», без света временно останутся улицы в Тракторозаводском, Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском районах. Во время отключений — с 9.00 до 17.00 — энергетики проведут плановый ремонт на сетях.
Тракторозаводский район:
- ул. Мозырьская д.2-20, д.20а, д.1-11,
- ул. Нахичеванская д.2-18, д.1-17.
Дзержинский район:
- ул. Хуторская д.56 д.56/1 д.58 д.60 д.87-101 д.101а,
- ул. Колесникова д.1а,
- ул. Халтурина д.47,
- ул. Хорошева д.1-7 д.7а д.9,
- ул. Римского-Корсакова д.37 д.37а д.42
- ул. Рокоссовского д.41 (Управление Волгоградмелиоводхоз), д.33-39 д.39а,
- ул. Онежская д.36 д.37,
- ул. Каспийская д.24 д.26 д.28 д.28а д.30 д.30а д.32а д.32-36 д.36а д.38а д.38-46 д.46а д.48 д.50 д.50а,
- ул. Черноморская д.23 д.25а д.25 д.27а д.27-33 д.33а д.35а д.35-41 д.45 д.47 д.47а д.47б д.26-46 д.48,
- ул. Чапаева д.28 д.30.
Ворошиловский район:
- ул. Гродненская д.4 д.4а д.9,
- ул. Ленинградская д.113, д.115-131, д.116-132, д.115а, д.118а, д.119а, д.120а, д.122а, д.124а, д.125а, д.126а, д.129а, д.130а,
- ул. Кузнецкая д.10 д.9 д.91/1 д.91/2 д.93, д.120а д.122 д.122а д.124 д.124а д.126 д.126а д.128 д.128а д.130 д.130а д.132 д.132а д.134,
- ул. Вяземская д.19а,
- ул. Радомская д.6, д.10, д.10а, д.12.
Красноармейский район:
- ул. Сарпинская д.2-20,
- ул. Харабалинская д.4-20 д.1-19,
- ул. Орденская д.1-45 д.2-46, д.48, д.49-83 д.50-98,
- ул. Норильская д.1-19 д.2-20, д.21-47 д.22-48, д.49-97 д.50-104,
- ул. Мелиоративная д.1-19 д.2-20, д.21-107 д.22-90,
- ул. 40 лет ВЛКСМ д.52 д.58а,
- ул. Брестская 13-81
- ул. Харабалинская д.21-95 д.22-90,
- ул. Измайловская д.12
- ул. Якуба Колоса д.3-65 д.2-10,
- ул. Савиной д.23,
- ул. Измайловская д.2, д.4-8.