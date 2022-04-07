Общество

Жители четырех районов Волгограда днем 8 апреля останутся без света

Общество 07.04.2022 20:51
07.04.2022 20:51


В Волгограде 8 апреля энергетики проведут плановое отключение электричества в четырех районах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ПАО «ВМЭС», без света временно останутся улицы в Тракторозаводском, Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском районах. Во время отключений — с 9.00 до 17.00 —  энергетики проведут плановый ремонт на сетях. 

Тракторозаводский район:

  • ул. Мозырьская д.2-20, д.20а, д.1-11, 
  • ул. Нахичеванская д.2-18, д.1-17.

Дзержинский район:  

  • ул. Хуторская д.56 д.56/1 д.58 д.60 д.87-101 д.101а, 
  • ул. Колесникова д.1а, 
  • ул. Халтурина д.47, 
  • ул. Хорошева д.1-7 д.7а д.9, 
  • ул. Римского-Корсакова д.37 д.37а д.42 
  • ул. Рокоссовского д.41 (Управление Волгоградмелиоводхоз), д.33-39 д.39а, 
  • ул. Онежская д.36 д.37, 
  • ул. Каспийская д.24 д.26 д.28 д.28а д.30 д.30а д.32а д.32-36 д.36а д.38а д.38-46 д.46а д.48 д.50 д.50а, 
  • ул. Черноморская д.23 д.25а д.25 д.27а д.27-33 д.33а д.35а д.35-41 д.45 д.47 д.47а д.47б д.26-46 д.48, 
  • ул. Чапаева д.28 д.30. 

Ворошиловский район: 

  • ул. Гродненская д.4 д.4а д.9, 
  • ул. Ленинградская д.113, д.115-131, д.116-132, д.115а, д.118а, д.119а, д.120а, д.122а, д.124а, д.125а, д.126а, д.129а, д.130а, 
  • ул. Кузнецкая д.10 д.9 д.91/1 д.91/2 д.93, д.120а д.122 д.122а д.124 д.124а д.126 д.126а д.128 д.128а д.130 д.130а д.132 д.132а д.134, 
  • ул. Вяземская д.19а, 
  • ул. Радомская д.6, д.10, д.10а, д.12.

Красноармейский район: 

  • ул. Сарпинская д.2-20, 
  • ул. Харабалинская д.4-20 д.1-19, 
  • ул. Орденская д.1-45 д.2-46, д.48, д.49-83 д.50-98,  
  • ул. Норильская д.1-19 д.2-20, д.21-47 д.22-48, д.49-97 д.50-104,
  • ул. Мелиоративная д.1-19 д.2-20, д.21-107 д.22-90, 
  • ул. 40 лет ВЛКСМ д.52 д.58а, 
  • ул. Брестская 13-81 
  • ул. Харабалинская д.21-95 д.22-90,
  • ул. Измайловская д.12 
  • ул. Якуба Колоса д.3-65 д.2-10, 
  • ул. Савиной д.23, 
  • ул. Измайловская д.2, д.4-8. 

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