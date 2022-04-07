



Полицейские в Михайловском районе Волгоградской области задержали 62-летнего местного жителя, который намеренно расплатился фальшивой купюрой в продуктовом супермаркете. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД, в полицию с заявлением обратился сам директор сетевого магазина.

В дежурной части управляющий сообщил полицейским, что 6 апреля неизвестный расплатился за продукты поддельной банкнотой номиналом 5000 рублей. Сотрудники полиции приехали в супермаркет, забрали купюру и отдали ее на экспертизу, по результатам которой факт подделки подтвердился.

В результате розыска оперативники быстро установили личность и задержали подозреваемого. Пожилой михайловец сознался в содеянном и пояснил, что данную купюру он нашел на улице и решил приобрести продукты. Однако ненастоящую пятитысячную не сразу удалось обменять на продукты – в нескольких торговых точках ее отказались принимать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту сбыта поддельных денег. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.