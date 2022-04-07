Чиновники пообещали к Пасхе навести порядок на кладбищах Волгограда

Общество 07.04.2022 10:23
07.04.2022 10:23
Содержанием кладбищ в Волгограде до выбора новой подрядной организации будет осуществлять победитель прошлогоднего конкурса. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, все места захоронений на территории города на период проведения новых конкурсных процедур не останутся без хозяина.
- В настоящее время уборка территорий городских кладбищ осуществляется коммерческой организацией на основе ранее заключенного контракта. Данная закупка была осуществлена для обеспечения содержания кладбищ на период до определения подрядной организации, которая будет отвечать за содержание кладбищ в течение 2022 года...К началу празднования Пасхи территория муниципальных кладбищ будет приведена в порядок в плановом режиме, - заверили в администрации Волгограда.
Как ранее сообщалось, департамент городского хозяйства объявил повторный конкурс с начальной ценой почти 13,4 миллиона рублей на содержание 48 городских погостов в 2022 году. Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок от участников. Итоги нового конкурса подведут 26 апреля. Пасха, напомним, в этом году выпадает на 24 апреля.
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